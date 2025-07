Kylie Jenner und Timothée gehen nächsten Beziehungsschritt

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) haben ihre Beziehung auf eine neue Ebene gehoben: Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit hat ihren Schauspieler-Freund nun endlich auf Instagram abonniert. Dies geschah am Dienstag, dem 1. Juli – über zwei Jahre nach Beginn ihrer Beziehung. Während Kylie nun Timothée zu den 119 Accounts zählt, denen sie folgt, verzichtet der Schauspieler weiterhin darauf, irgendjemandem in den sozialen Medien zu folgen. Er selbst hat rund 19,7 Millionen Follower, Kylie beeindruckende 393 Millionen [Stand: 6:10 Uhr, 2. Juli 2025].

Die beiden Stars wurden erstmals im April 2023 miteinander romantisch in Verbindung gebracht, nachdem Kylies Auto vor Timothées Zuhause gesichtet worden war. Nur wenige Monate zuvor hatte sich Kylie von ihrem Ex-Partner Travis Scott (34) getrennt, mit dem sie zwei Kinder hat. Ihr Liebesdebüt als Paar gaben Kylie und Timothée schließlich im September 2023 bei einem Beyoncé (43)-Konzert, wo sie innige Augenblicke miteinander teilten. Seitdem zeigen sich die beiden zwar zurückhaltend, aber doch regelmäßig öffentlich – zuletzt bei großen Events wie den Golden Globes und den David di Donatello Awards.

Bereits zuvor hatte die 27-Jährige trotz ihrer geschäftigen Alltagsroutine immer wieder Zeit gefunden, mit Timothée gemeinsame Aktivitäten zu genießen. Ob bei preisgekrönten Zeremonien, bei Basketballspielen oder bei Dinner-Dates in New York – das Paar scheint seine Zweisamkeit bewusst und diskret auszukosten. Wie ein Insider gegenüber RadarOnline berichtete, distanziere sich der 29-Jährige allerdings bewusst vom restlichen Kardashian-Clan: "Er schätzt es, dass Kylies Familie versucht, ihn kennenzulernen. Aber er ist klug genug, um zu wissen, dass sie mit ziemlicher Sicherheit Hintergedanken haben, wie ihn bei den Kardashians unterzubringen und seinen Namen und seine Verbindungen für Networking-Zwecke zu nutzen."

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der 70. David di Donatello Zeremonie in Rom, Mai 2025

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet im Mai 2025

Getty Images Kris Jenner mit ihren Töchtern Khloé, Kylie, Kourtney, Kim und Kendall, 2011