"Single": Ismet Atli äußert sich zur Liebeskrise mit Kader

Ismet Atli (54) und Kader Loth (52) sind seit 2017 miteinander verheiratet und durchleben aktuell eine schwere Krise in ihrer Beziehung. Beim Howdy Honey von Hej Mates in Berlin äußerte sich der Unternehmer gegenüber Promiflash zu den aktuellen Problemen in seiner Ehe. "Wir gehen uns jetzt ein bisschen aus dem Weg. Das tut ganz gut", erklärte er offen. Derzeit sei er allein unterwegs und bezeichnete sich als "Single". Kader wiederum sei in ein neues TV-Format involviert. Wie es mit der Ehe der beiden weitergeht, ließ Ismet offen.

Die Situation zwischen den Eheleuten wirkt angespannt, bleibt aber respektvoll, wie Ismets weitere Ausführungen vermuten lassen: "Wir hängen nicht mehr so oft miteinander rum. Man sieht sich immer wieder – das lässt sich leider nicht vermeiden, weil wir denselben Arbeitsplatz haben beziehungsweise am selben Ort arbeiten. Aber Feinde waren wir ja nie – werden wir auch nie sein." Für das Paar scheint eine endgültige Klärung der Beziehung jedoch noch offen zu sein. Was die gemeinsam geplante Zukunft betrifft, bleibt der 54-Jährige vage. "Mal schauen, was die Zukunft so mitbringt", erklärte er.

Die schwierige Phase der Ehe ist nicht der erste Schlag für die beiden Realitystars. Vorwürfe wegen des vermeintlichen Fremdgehens hatten in der Vergangenheit für Spannungen gesorgt, nachdem Kader angegeben hatte, Ismet auf einer Dating-App gesichtet zu haben. "Das hat noch gefehlt! Isi, warum machst du gleich so einen Scheiß? Schäm dich", schrieb sie erschüttert in einer Instagram-Story und fügte hinzu: "Die Kartenlegerin bestätigte meinen Verdacht, dass Isi schon lange fremdgeht."

ActionPress /Nicole Kubelka / Future Image Ismet Atli und Kader Loth, TV-Stars

ActionPress / AEDT Kader Loth und Ismet Atli, TV-Stars

Instagram / kader_loth Kader Loth und Ismet Atli, Realitystars