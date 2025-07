"Goodbye Deutschland"-Star Anke "Hasi" Leithäuser ist tot

Anke Leithäuser (✝58), bekannt aus der VOX-Serie Goodbye Deutschland, ist tot. Wie am 1. Juli über den offiziellen Instagram-Kanal der Sendung sowie der Seite ihres Imbisses mitgeteilt wurde, sei die Reality-TV-Bekanntheit nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren in Italien verstorben. Anke, die vielen Fans besser unter ihrem Spitznamen "Hasi" bekannt war, lebte ihren Traum am Gardasee und stand seit 2008 regelmäßig für die Serie vor der Kamera. Noch bis zuletzt führte sie ihren Imbiss, der über die Jahre zu einem festen Anlaufpunkt für Touristen und Fans der Sendung wurde.

Fans und Weggefährten sind bestürzt über die Nachricht von Ankes Tod und melden sich zahlreich in den sozialen Medien zu Wort, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Viele können es kaum glauben, dass sie nun nicht mehr da ist. "Was?! Das tut mir leid. Sie war eine Macherin, eine harte Schale mit weichem Kern", kommentierte ein Fan ganz ungläubig, während viele andere ihr Beileid bekundeten und über Ankes Art schwärmten: "Ich fand sie klasse, so authentisch, immer geradeaus. Sie hat es nie einfach gehabt, aber auch nie aufgegeben. Ruhe in Frieden, liebe Anke." Auswanderer-Kollegen wie Steff Jerkel (55) verabschiedeten sich ebenfalls. "R.I.P. du positiv Verrückte. Es war schön, dich beim zehnjährigen Jubiläum kennengelernt zu haben. Komm gut an, Hasi", schrieb er.

Ihre Reise ins Ausland begann Anke, damals noch gemeinsam mit ihrem Ehemann Dirk Leithäuser, genannt "Didi". Das Paar wanderte vor 17 Jahren nach Italien aus, doch ihre Ehe hielt den Herausforderungen nicht stand. Nach 35 Jahren Ehe trennten sich die beiden, als Dirk sich in eine andere Frau verliebte und nach Deutschland zurückkehrte. Doch Anke gab nicht auf. Zusammen mit ihrer Mutter Gisela setzte sie den Traum in Italien fort und führte den Imbiss weiter. Vor rund zwei Jahren konnte sie noch ihr 15-jähriges Betriebsjubiläum feiern.

Anzeige Anzeige

VOX / Instagram Anke Leithäuser, "Goodbye Deutschland"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / hasis_imbissparadies_official Anke Leithäuser, "Goodbye Deutschland"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / hasis_imbissparadies_official Anke Leithäuser mit ihrer Mutter Gisela