Fans reagieren entsetzt auf Edith Stehfests Beauty-Eingriff

Edith Stehfest, bekannt unter anderem aus dem Dschungelcamp, hat mit einem neuen Beauty-Eingriff für Aufsehen gesorgt. Die oft polarisierende Reality-TV-Darstellerin teilte auf Instagram ein Video, das sie während ihrer Lippenunterspritzung zeigt. Dabei blickt die Schauspielerin mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kamera, während ihr Hyaluronsäure in die Lippen injiziert wird. Doch die Schmerzen scheinen sich aus ihrer Sicht gelohnt zu haben: "Das ist sehr, sehr schön, toll", kommentierte Edith zufrieden das Ergebnis. Der Eingriff, den sie bei einem Schönheitsarzt ihres Vertrauens vornehmen ließ, sorgt bei ihren Fans jedoch für gemischte Gefühle: Es hagelt Kritik.

Während einige ihrer Follower das Ergebnis bewundern und das positive Feedback nicht zu kurz kommt, machen viele ihre Enttäuschung deutlich. "Warum, warum, warum... Das hast du doch weiß Gott nicht nötig", schrieb ein Nutzer. Andere werfen Edith vor, kein echtes Selbstwertgefühl zu besitzen oder kritisieren sie dafür, nicht authentisch zu bleiben. Einige Kommentatoren erwähnten sogar ihre Rolle als Mutter und forderten sie indirekt auf, ein natürliches Vorbild für ihre kleine Tochter zu sein. Edith wiederum dürfte solche Reaktionen gewohnt sein. Schon in der Vergangenheit sprach sie offen darüber, dass sie ihrer Meinung nach nur Veränderungen vornehmen lasse, die sie glücklicher machen.

Die zweifache Mutter und Frau von GZSZ-Star Eric Stehfest (36), die mittlerweile für ihre offene Haltung zu ästhetischen Eingriffen bekannt ist, äußerte sich bereits in der Vergangenheit zu anderen Schönheitsoperationen. So ließ sie sich noch in jungen Jahren die Brüste vergrößern. Sie hatte nach eigener Aussage das Bedürfnis, eine Veränderung vorzunehmen, nachdem sie mit ihrem Körper unzufrieden war. "Es war nur noch Haut... ich hatte Brüste, die mich nicht glücklich gemacht haben", erklärte sie einmal auf Instagram. Edith, die sich öffentlich zu ihrer ADHS-Diagnose bekannte, steht zu ihren Entscheidungen und scheint darin einen Weg gefunden zu haben, sich wohler in ihrer Haut zu fühlen – ungeachtet der Reaktionen, die sie damit hervorruft.

RTL / Boris Breuer Edith Stehfest, Teilnehmerin der 18. Staffel Dschungelcamp

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, August 2024

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

