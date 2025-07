P. Diddy reagiert niedergeschlagen auf Jury-Teilentschluss

Am zweiten Tag der Juryberatungen im spektakulären Prozess gegen Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), erreichte die Anspannung ihren Höhepunkt. Der Rapper, dem brutale Kontrolle, Sexhandel und kriminelle Verschwörung vorgeworfen werden, wurde derweil in seiner Zelle festgehalten, während Richter, Anwälte und Angehörige den Sitzungssaal verlassen hatten. Doch gegen 16.05 Uhr kam eine entscheidende Wendung, als eine Jury-Notiz vermeldete, dass in vier der fünf Anklagepunkte ein Urteil erreicht worden sei, berichtet Bild. Die Nachricht traf den Sänger wie ein Schlag. Im Gerichtssaal wurde Diddy die Notiz überreicht – er sackte wortlos in sich zusammen und schien wie gebrochen.

Die Mitteilung der Geschworenen brachte aber auch Unsicherheiten mit sich. Während in den Anklagepunkten zu Sexhandel und Prostitution eine Entscheidung gefallen ist, konnte bei dem schweren Vorwurf der kriminellen Verschwörung nach dem RICO-Gesetz keine Einigung erzielt werden – ein Gesetz, das ursprünglich gegen die Mafia angewandt wurde. Die Jury steht damit vor einer Mammutaufgabe, während Diddy und seine Unterstützer weiterhin in quälender Ungewissheit verharren. Richter Arun Subramanian appellierte eindringlich an die Geschworenen, bei ihren Beratungen weiterzumachen, ohne ihre Überzeugungen aufzugeben. Die Beratungen sollen nun am nächsten Morgen fortgesetzt werden.

Im aufsehenerregenden Gerichtsprozess wird der Kontrast zum Leben des Musikers, Produzenten und Geschäftsmannes nur umso deutlicher. Diddy, einst gefeierter Superstar mit ikonischem Status, der Hits wie "I'll Be Missing You" in die Charts brachte, wirkt nun wie der Schatten seines selbstbewussten öffentlichen Ichs. Umringt von seinem Anwaltsteam und begleitet von der sichtlich betroffenen Familie, darunter seine Mutter Janice und sechs seiner sieben Kinder, erlebt der Rapper derzeit den emotionalen Tiefpunkt seines Lebens – ein trauriger Augenblick in einer einst glanzvollen Karriere. Bleibt abzuwarten, wie sein Schicksal durch die endgültige Entscheidung der Jury besiegelt wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker