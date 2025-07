P.-Diddy-Prozess: Geschworene sind sich teilweise einig

Im Prozess gegen den Rapper Sean "P. Diddy" Combs (55) in New York gibt es neue Entwicklungen! Wie unter anderem Deadline berichtet, konnten die Geschworenen in einigen Anklagepunkten eine Einigung erzielen. In vier von fünf der Punkte seien sie sich einig – nur beim Vorwurf der organisierten Kriminalität herrsche Uneinigkeit. Laut US-Medien gilt dies als Teilerfolg in dem Fall, der auch schwerwiegende Vorwürfe wie Sexhandel umfasst.

Die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft werden nun entscheiden, ob die Jury sich diesbezüglich weiter beraten soll. Wie sie sich in den vier ausdiskutierten Anklagepunkten entschieden haben – schuldig oder nicht schuldig – ist noch unklar. Für heute sind die insgesamt zwölf Geschworenen allerdings fertig. Am Mittwoch um 9:00 Uhr Ortszeit soll der Prozess weitergehen. Ob die Jury morgen auch beim Anklagepunkt der organisierten Kriminalität zu einem Urteil kommt, bleibt abzuwarten. Sollte dies der Fall sein, werden die Ergebnisse der Geschworenen und somit Diddys Schicksal im Gericht verkündet.

P. Diddy war während des siebenwöchigen Prozesses täglich selbst vor Ort im Gericht und erhielt dabei stets Unterstützung von seiner Familie. Seine ältesten Kinder sowie weitere Angehörige standen ihm in den vergangenen Wochen im Saal zur Seite. In einem besonders emotionalen Moment hatte der Musiker dort gemeinsam mit seinen Lieben gebetet. Dennoch wiegen die Anschuldigungen gegen ihn schwer – vor allem die der bisher nicht entschiedenen Vorwürfe der organisierten Kriminalität. Sollte er in dem Punkt für schuldig erklärt werden, könnte Diddy eine lebenslange Haftstrafe bekommen. Wird er des sexuellen Menschenhandels für schuldig befunden, droht ihm eine weitere gesetzliche Mindeststrafe von 15 Jahren, und auf die Beförderung zum Zwecke der Prostitution steht eine Höchststrafe von zehn Jahren.

Getty Images P. Diddy, Musiker

