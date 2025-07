Andrew Garfield hätte sich bei Glastonbury fast eingepinkelt

Andrew Garfield (41) hat kürzlich während eines Auftritts am Rande des Glastonbury Festivals von einem denkwürdigen Erlebnis bei seiner ersten Teilnahme im Jahr 2002 oder 2003 erzählt. Der Schauspieler berichtete laut The Standard, dass er damals in den frühen Morgenstunden am Montag beinahe ein kleines Malheur erlebt hätte, nachdem er laut eigener Aussage "zu viele Drogen genommen hatte". Der heute 41-Jährige war in Begleitung seiner engen Freunde auf dem bekannten Musikfestival in Somerset, mit denen er bis heute verbunden ist. Trotz des Missgeschicks beschrieb er die Nacht als eine der besten seines Lebens, räumte aber ein: "Es war wirklich, wirklich seltsam."

Im Gespräch mit dem Publikum ließ Andrew wissen, dass es sich dabei nur um eine kurze Phase in seinem Leben gehandelt habe und er den Konsum von Substanzen seit langer Zeit viel bewusster angehe. Auch in früheren Interviews hatte er bereits offen über seinen Umgang mit Drogen gesprochen. So empfahl er etwa in einem scherzhaften Ton das Essen von Hasch-Brownies bei einem Disneyland-Besuch. Dabei betonte er stets, dass er solche Erfahrungen nur in kontrollierten und sicheren Umgebungen mache, um Erlebnisse bewusst verarbeiten zu können. Seinen Freunden und Fans vermittelte er jedoch, dass er die Risiken solcher Substanzen ernst nimmt und ihren Gebrauch keinesfalls glorifizieren möchte.

Abseits von persönlichen Anekdoten steht Andrew Garfield vor allem als Schauspieler im Rampenlicht, etwa durch sein langes Engagement als Spider-Man in den "The Amazing Spider-Man"-Filmen. Auch wenn er mehrfach betonte, dass er in künftigen Filmen des Franchises nicht dabei sein werde, bleibt er für viele Fans untrennbar mit der Rolle verbunden. Neben seinen beruflichen Leistungen setzt Andrew aber immer wieder auch auf Momente, in denen er sich ganz privat zeigt, was ihm eine treue Fangemeinde beschert hat. Seine lockere und reflektierte Art scheint ein Rezept für den Erfolg – ob auf der Leinwand oder abseits davon.

Getty Images Andrew Garfield bei der GQ Men of the Year Celebration im November 2021

Getty Images Schauspieler Andrew Garfield im März 2022

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

