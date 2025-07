Teilbeschluss der Jury: P. Diddy beruhigt seine Mutter

Sean "Diddy" Combs (55) steht derzeit im Mittelpunkt eines nervenaufreibenden Prozesses. Nach sieben Wochen vor Gericht in New York wurde am Dienstag ein Teilurteil verkündet. Die Jury entschied in vier der fünf Anklagepunkte, darunter zwei wegen Sexhandels und zwei wegen Anwerbung zur Prostitution. In Bezug auf den fünften Anklagepunkt, eine mutmaßliche Beteiligung an einer kriminellen Organisation, konnten sich die Geschworenen jedoch nicht einigen. Der Richter forderte die Jury daher auf, ihre Beratungen am Mittwoch fortzusetzen. Um seine Familie während dieser turbulenten Zeit zu unterstützen, zeigte sich der Musikmogul ihnen gegenüber äußerst liebevoll und zugewandt.

Im Gerichtssaal wandte sich Diddy, der auch als CEO von Bad Boy Records bekannt ist, an seine Mutter Janice, die in der zweiten Reihe saß. Nachdem sie ihm offenbar leise Fragen gestellt hatte, beruhigte er sie mit den Worten: "Mir wird es gut gehen" und "Liebe dich", begleitet von einer symbolischen Geste auf seine Brust. Ebenso sprach er leise zu seinen sechs anwesenden, erwachsenen Kindern, darunter Christian, Justin und Quincy, die nach dem emotionalen Moment mit bedrückten Gesichtern den Gerichtssaal verließen. Es war nicht das erste Mal während des Prozesses, dass Diddy seine Zuneigung zur Familie ausdrückte – solche Gesten waren während der gesamten Verhandlungen zu beobachten.

Diddys Beziehung zu seiner Familie ist seit jeher ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Der erfolgreiche Unternehmer und Musiker hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie sehr er auf die Unterstützung seiner engen Angehörigen baut. Besonders mit seiner Mutter Janice teilt er eine enge Bindung. Sie hat ihn nicht nur durch seine Karriere, sondern auch durch persönliche Höhen und Tiefen begleitet. Auch seine Kinder spielen eine zentrale Rolle in seinem Leben, und er zeigt sich oft als stolzer Vater in der Öffentlichkeit oder auf sozialen Medien. In dieser schwierigen Phase steht deutlich im Fokus, wie wichtig familiärer Rückhalt für ihn ist.

Getty Images Rapper P. Diddy und seine Mutter Janice Combs

Getty Images P. Diddy und seine Mutter Janice Combs bei den MTV Video Music Awards im September 2023

Getty Images P. Diddy mit Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie James