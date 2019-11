Die Fans dürfen sich auf eine weitere Staffel von "Wir sind die Welle" freuen! Seit vergangener Woche ist die Neu-Auflage des Kinofilms "Die Welle" auf Netflix zu sehen. Während viele das ideologiekritische Format feiern und vor allem die Aktualität der Themen loben, hagelt es im Netz auch ordentlich Kritik. Einige Zuschauer finden, dass sich die Rebellion der Jugendlichen in der Serie zu sehr im politisch-linken Feld bewegt. Trotz aller Kontroversen ist aber jetzt schon klar: Eine zweite Staffel ist bereits in Planung.

"Es gibt noch so viel zu erzählen", sagte Serienproduzent Dennis Gansel gegenüber Filmstarts und ergänzte, dass er mit seinem Team bereits an weiteren Folgen arbeite. Er hoffe, dass das Format genug Zuschauer überzeugen könne und dass diese gespannt seien, wie die Geschichte um Lea (Luise Befort, 23) und Tristan (Ludwig Simon) weitergeht. Während Dennis einer zweiten Staffel bereits entgegenfiebert, gab der Streamingdienst Netflix allerdings noch kein grünes Licht für die weitere Produktion. "Wir hoffen, dass die Serie ihre Zuschauer und ihre Fans findet und wenn dem so ist, wird es für uns weitergehen", so Dennis.

Während der aus dem Jahr 2008 stammende Film "Die Welle" faschistische Methoden offenlegte, orientiert sich die Serien-Neu-Auflage an anderen zeitgemäßen Themenkomplexen. "Fake News und all diese Themen prasselten auf uns ein und wir sagten: Um Gottes willen, das muss so eine Serie gefälligst auch aufnehmen und liefern", erläuterte der Produzent und umriss damit auch die in der Serie dargestellte, kritische Jugendgeneration.

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress "Wir sind die Welle"-Star Ludwig Simon

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Luise Befort

Anzeige

Netflix Szene aus "Wir sind die Welle"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de