Igor Dolgatschew enthüllt den Herzschmerz seiner Figur Deniz

Igor Dolgatschew (41), bekannt aus der RTL-Serie Alles was zählt, öffnete kürzlich sein Herz und sprach über die Gefühle seiner Serienfigur Deniz. Besonders zu schaffen macht dem Eiskunstlauftrainer der Kuss zwischen Charlie, gespielt von Shaolyn Fernandez, und Milan, dargestellt von Vitali Hulk. Dieser emotionale Moment, der während der EM auf dem Eis stattfand, traf Deniz schwer, da er noch immer romantische Gefühle für Charlie hegt. Wie Igor im Gespräch mit RTL verrät, geht Deniz mit diesem Liebeskummer auf seine eigene Weise um – der Schmerz ist jedoch unvermeidbar.

Die komplizierten Verstrickungen am Serienset sorgen nicht nur für Drama in der Geschichte, sondern fordern auch die Schauspieler heraus. Igor Dolgatschew verrät, dass Deniz ein loyaler Trainer ist, der sich seine Turbulenzen lieber im Stillen eingesteht. Genau das macht diese Rolle so reizvoll. Während Charlie und Milan durch ihre neu gefundene Liebe im Rampenlicht stehen, muss Deniz sich mit der Zurückweisung auseinandersetzen. Zuschauer erleben dabei einen Mann, der Stärke beweist, aber innerlich mit seinen Gefühlen ringt – ein Szenario, das Igor mit viel Authentizität darzustellen weiß.

Auch hinter den Kulissen hält Igor sich stets professionell. Obwohl romantische Szenen oft nah und persönlich sind, hat der Schauspieler in der Vergangenheit betont, dass intime Momente am Set klare Grenzen haben. Trotz der schwierigen Liebesgeschichten, die Deniz in der Serie durchlebt, bleibt Igors Privatleben davon unberührt. In Interviews hat der Schauspieler bereits verraten, dass das Spiel zwischen Realität und Fiktion für ihn gut trennbar ist. "Ich denke, dass Deniz und Igor verschieden mit Liebeskummer umgehen", erzählt er. Die Chemie zwischen den Darstellern wird jedoch regelmäßig gelobt – eine Qualität, die "Alles was zählt" immer wieder zum Zuschauermagneten macht.

Getty Images Igor Dolgatschew, Schauspieler

RTL / Julia Feldhagen Sila Sahin und Igor Dolgatschew

RTL / Julia Feldhagen Irina, Braut Ava, Braut Chiara und Deniz bei "Alles was zählt"