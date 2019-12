Sie ist längst kein Mädchen mehr! Schauspielerin und Model Amber Ettinger war 2007 eine echte Internet-Sensation: Unter dem Namen Obama-Girl machte sich die brünette Beauty in dem sexy YouTube-Clip "I Got a Crush...On Obama" während der US-Präsidentschaftswahl 2008 für Barack Obama (58) stark – der entsprechende Clip ging damals viral. Zwölf Jahre später ist die 37-Jährigen nicht mehr in das frühere Staatsoberhaupt verliebt, sondern in zwei andere Geschöpfe: Das frühere Obama-Girl ist mittlerweile glückliche Zweifach-Mama!

Erst am Sonntag durfte die Internet-Bekanntheit ihr zweites Kind in die Arme schließen – ein Mädchen" "Willkommen auf der Welt, Elaria Legend", schrieb Amber auf Instagram zu einer kurzen Videosequenz, die kurz nach der Geburt ihres Sprösslings entstanden ist. Außerdem ist sie Mutter eines Sohnes: Edin King Vusanjin kam am 24. Februar 2018 zur Welt. Karrieremäßig ist es ruhiger um die US-Amerikanerin geworden: Ihren letzten Auftritt hatte sie 2014 in dem Film "An American in Hollywood".

Aber wie war es für Amber, ein virales Phänomen zu sein? "Ich denke, vor vier Jahren, als das Video herauskam und ich Millionen von Aufrufe auf YouTube bekam, hat es den Leuten definitiv geholfen zu wissen, wer Amber Lee Ettinger ist", sagte sie 2012 gegenüber Politico. Doch ihre "Berühmtheit" könne auch viele Türen verschlossen haben, denn viele würden denken, dass sie keine richtige Schauspielerin sei. "Ich weiß nicht, ob ich die Schauspieljobs, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, ohne diesen Clip hätte ausüben können. Hätte ich ohne besseres Zeug auskommen können?"

Instagram / amberettinger Amber Ettinger mit ihrer Tochter

Sonstige Screenshot: YouTube / Obama Girl

Instagram / amberettinger Amber Ettinger mit ihrer Familie, Oktober 2019

Getty Images Amber Ettinger, YouTube-Star



