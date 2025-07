Schlumpf-Film mit Rihanna als "Zeitverschwendung" kritisiert

Rihanna (37) sorgt derzeit als Synchronstimme von Schlumpfine für Schlagzeilen, doch leider nicht nur positive: Der neue Schlumpf-Film, ein animiertes Musical-Abenteuer mit einer Starbesetzung, wird von Kritikern und Fans gleichermaßen zerrissen. Neben der Sängerin haben auch James Corden (46), Natasha Lyonne (46), Sandra Oh (53) und Nick Offerman (55) an dem Film mitgewirkt, der die kleinen blauen Helden auf eine Rettungsmission in die reale Welt schickt, um Papa Schlumpf aus den Fängen von Gargamel und dessen Bruder Razamel zu befreien. Bereits kurz nach dem Kinostart hagelt es allerdings negative Bewertungen – einige Rezensenten bezeichneten den Film sogar als "Zeitverschwendung".

Die Hauptkritikpunkte betreffen die wenig originelle Handlung und ein holpriges Drehbuch. Während die bunten Animationen und fantasievollen Parallelwelten gelegentlich gelobt wurden, empfinden viele die Geschichte als langweilig und einfallslos. Besonders irritierte eine Szene, in der die Schlümpfe in Paris herumhuschen – ohne in nennenswerter Weise mit den menschlichen Bewohnern der Stadt zu interagieren. "Es wirkt völlig sinnlos und deutet lediglich auf eine absurde lokale Drogensituation hin", scherzte ein Rezensent. Einige Kritiker finden zwar, dass der Film Kinder für kurze Zeit unterhalten kann, bemängeln jedoch, dass wiederholte Gags und erzählerische Schwächen auch die Kleinen schnell ungeduldig machen könnten.

Rihanna ist bekannt für ihre musikalischen und unternehmerischen Erfolge und fasziniert ihre Fans normalerweise mit Charisma und Kreativität. Ihretwegen war die Vorfreude auf den Film unter ihren Anhängern besonders groß. Die Musikerin erwartet aktuell zum dritten Mal Nachwuchs – ob es wieder ein Junge oder diesmal ein Mädchen wird, bleibt aktuell noch ein Geheimnis. Ihre zwei Söhne – RZA (3) und Riot (1) – freuen sich jedenfalls total über ihr kommendes Geschwisterchen. "Sie sind entzückt", betonte die 37-Jährige im Extra-Interview auf dem roten Teppich der "Schlümpfe"-Premiere in Los Angeles.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images A$Ap Rocky und Rihanna bei der "Schlümpfe"-Premiere in Brüssel, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025