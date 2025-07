Bachelors-Clara öffnet sich: Sie litt unter Depressionen

In der aktuellen Folge von Die Bachelors zeigt sich Kandidatin Clara von einer sehr persönlichen Seite. Nach einem aufregenden Safari-Date kam es zu einem intensiven Gespräch zwischen ihr und Bachelor Martin Braun, bei dem sie ihm ihre Vergangenheit anvertraute. Clara sprach offen über die schwierige Zeit nach der Trennung ihrer Eltern, als ihr Vater plötzlich verschwand und ihre Mutter krank wurde. Sie berichtete von ihren Depressionen und ihrer Erfahrung mit Selbstverletzungen, die sie damals als eine Art Stressbewältigung nutzte. "Ich habe dann aber durch Therapie gelernt, dass es viel bessere Möglichkeiten gibt, mich und meine Emotionen kennenzulernen", erklärte sie. Heute sehe sie diese Zeit als "Kämpfernarben" und betonte stolz, ihre Depression überwunden zu haben.

Martin zeigte sich sichtlich beeindruckt von Claras Offenheit. In einem anschließenden Einzelinterview lobte der Bachelor sie für ihre Stärke und den Mut, diese Erfahrungen mit ihm zu teilen. Auch die Beziehung zu ihren Eltern hat sich mittlerweile positiv entwickelt: Claras Vater, der damals den Kontakt abgebrochen hatte, sei wieder in ihrem Leben und ihre Mutter habe ihre Krankheit überwunden. All diese Entwicklungen hätten ihr geholfen, mit dem Erlebten abzuschließen und die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Dennoch betonte Clara, wie wichtig es sei, offen über solche Themen zu sprechen: "Für viele Menschen ist das ein Tabuthema."

Clara gilt seit ihrem ersten Kuss mit Martin als eine der Favoritinnen der Show. Die Produzentin präsentierte sich in den vergangenen Wochen als gefühlvoll, aber eben auch als kämpferische Persönlichkeit, die gelernt hat, das Leben zu schätzen. In einem Interview mit Promiflash verriet die Hamburgerin, wie sie damit umgeht, dass der 35-Jährige neben ihr auch schon andere Kandidatinnen geküsst hat. "Toll war das Gefühl im ersten Moment nicht, aber ich wusste ja, dass Martin Lena toll findet und es wahrscheinlich auch zu einem Kuss kommen wird", erklärte Clara und ergänzte: "Mir gefällt, wie fürsorglich und interessiert er ist."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

RTL / Annette Etges Clara, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

RTL Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

RTL / Annette Etges Collage: Lena, "Die Bachelores"-Teilnehmerin 2025