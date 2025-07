Wrestler Marcus Bagwell ließ sich sein Bein amputieren

Marcus Bagwell (55) hat eine schwierige Entscheidung getroffen: Der ehemalige Wrestling-Star ließ sich sein rechtes Bein oberhalb des Knies amputieren. Im Jahr 2020 geriet der Profisportler in einen schweren Autounfall, bei dem seine Kniescheibe schwer beschädigt worden war. Fünf Jahre lang versuchten Ärzte, Marcus' Bein zu retten: Er wurde insgesamt 21-mal operiert und hat einen siebenwöchigen Krankenhausaufenthalt hinter sich. Für den WCW-Star war es nun an der Zeit. "Ich denke, es ist die richtige Entscheidung, und ich hoffe, dass meine Lebensqualität besser wird", berichtete er in einem am Freitag veröffentlichten YouTube-Video.

Der frühere Wrestling-Star berichtete weiter, wie die schwierigen Jahre nach dem Unfall ihn in eine tiefe Alkoholsucht stürzten. Immer wieder versuchte er, die Schmerzen und die psychischen Belastungen durch Alkohol zu bewältigen, was ihn in die dunkelste Abhängigkeit seines Lebens führte. Doch vor rund drei Jahren begann er, sich vollständig auf seine Genesung und seine Nüchternheit zu konzentrieren, was ihm einen klareren Blick auf seine Situation verschaffte. Er betonte, dass die letzten Jahre ohne Alkohol die besten seines Lebens gewesen seien und dass er optimistisch in die Zukunft blicke. Sein Freund und Kollege Maven Huffman bestätigte inzwischen, dass die Amputation erfolgreich verlaufen sei.

Marcus ist nicht nur für seine Erfolge im Wrestling bekannt, sondern auch für seinen unermüdlichen Kampfgeist. Er hält fünf World Tag Team Champion-Titel und ist eine Inspiration für viele seiner Fans, vor allem durch seine Offenheit über seine Suchtprobleme und deren Überwindung. In seinen jüngsten Videos teilt er ehrlich seine Erfahrungen und blickt nach vorne: "Alles, was ich in meinem Leben gelernt habe, ist, dass man kämpft, um voranzukommen." Nun startet er mit Optimismus in diesen neuen Lebensabschnitt und zeigt, dass auch in schwierigen Zeiten ein Comeback möglich ist.

