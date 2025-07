Bushido-Gattin packt aus: Strenge Handyregeln für ihre Kids

Die Ehefrau von Bushido (46), Anna-Maria Ferchichi (43), gibt stets private Einblicke in den Alltag mit ihrer Großfamilie. Besonders das Thema Erziehung und digitale Medien wurde nun von einem Instagram-Follower ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Ehrlich gestand die achtfache Mutter: "Achten wir nicht drauf, wären sie wahrscheinlich 80 Prozent der Zeit an ihren Handys und iPads." Um dem entgegenzuwirken, legen Anna-Maria und der Rapper viel Wert auf gemeinsame Unternehmungen und aktive Freizeitgestaltung. Doch das Paar thematisiert auch, wie privilegiert ihre Kinder in einem Umfeld voller Luxus aufwachsen und wie sie versuchen, dies im Blick zu behalten.

Ein prägnantes Beispiel für diesen Luxus ist der private Koch der Familie, der offenbar jeden Wunsch der Kinder erfüllt. Im Urlaub sitzen sie dreimal täglich gemeinsam am Tisch, und sogar die jüngsten Familienmitglieder haben die Möglichkeit, dem Koch ihre Wünsche direkt mitzuteilen. Anna-Maria teilte die Sorge, dass ihre Kinder den Kontakt zum normalen Leben verlieren könnten, und betonte, dass sie und Bushido das Sozialverhalten ihrer Kinder genauestens beobachten. Falls nötig, wäre ein Aufenthalt in einem ausländischen Internat eine Option, um die Bodenständigkeit zu fördern – eine Maßnahme, die sie bei ihrem ältesten Sohn bereits erfolgreich angewandt haben: "Es hat ihn unglaublich positiv in seiner Entwicklung beeinflusst", resümierte die Influencerin.

Abseits der Diskussion über Erziehungsmaßnahmen wirkt Anna-Maria stets bemüht, die richtige Balance zwischen den besonderen Umständen des Familienlebens und den Herausforderungen des Alltags zu finden. Das Glamour-Paar, das seit 2022 in Dubai lebt, lernte sich 2011 in Köln kennen. Im Mai 2012 gaben sie sich das Ja-Wort. Mit ihrer Offenheit scheint die Schwester von Sarah Connor (45) bei vielen Fans anzukommen. Vor allem wegen ihrer Bemühungen, auch innerhalb ihrer Promi-Familie ein Stück Normalität zu wahren – trotz des luxuriösen Umfelds, in dem ihre Kinder groß werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Töchtern im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025