Anna-Maria und Bushido wollen Ferienhaus in Thailand kaufen

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihr Ehemann Bushido (46) hegen große Pläne für die Zukunft: Wie Anna-Maria auf Instagram verrät, möchte das Paar auf der thailändischen Insel Koh Samui ein Ferienhaus erwerben. "Wir haben uns entschieden, hier auf Koh Samui ein Ferienhaus zu kaufen. Es erdet total und ich merke, dass all die unnötigen Dinge, die man in Dubai so braucht, hier überhaupt keine Rolle spielen", schwärmt sie ihren Followern vor und fügt hinzu: "Es soll unsere zweite Heimat werden. Wir fühlen uns hier unglaublich wohl. Wir werden uns hier in den nächsten Tagen ein paar Häuser angucken. Hier ist es einfach so schön."

Ihre Begeisterung für Koh Samui liegt vor allem an der authentischen und entspannten Atmosphäre. Anna-Maria schwärmt von dem einfachen Lebensstil auf der Insel: "Hier hat man gutes Essen, seine Flipflops und Bikini. Die Menschen sind total freundlich und das erdet einfach total." Gemeinsam mit ihrer Familie besuchten Anna-Maria und der Rapper in den letzten Tagen auch andere Gegenden Thailands, darunter die berühmte "Schweineinsel". Hier konnten die Kinder kleine, freilaufende Schweine streicheln – ein Erlebnis, das die Familie offenbar besonders genossen hat.

Seit ihrem Umzug nach Dubai im Jahr 2022 hat sich das Leben der beiden stark verändert. Mit ihren acht Kindern genießen Anna-Maria und Bushido ein glamouröses, aber oft auch stressiges Leben in der Wüstenmetropole. Doch trotz des Luxus in ihrer Wahlheimat scheint das Paar nun auch die Einfachheit entdeckt zu haben. Anna-Maria, die ihre ehrlichen Einblicke gerne in den sozialen Medien teilt, zeigt sich in Thailand besonders entspannt. Für sie und Bushido wirkt das exotische Reiseziel wie ein Ruhepol, der den hektischen Alltag der Großfamilie ausgleicht.

