Hautkrebs: Ärzte übersahen Melanom bei Teddi Mellencamp

Teddi Mellencamp Arroyave (44) hat in einem aufschlussreichen Interview offen über ihren Kampf gegen Krebs im vierten Stadium gesprochen. Die The Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit enthüllte, dass ihre ursprünglich diagnostizierte Hautkrebserkrankung, ein Melanom, trotz regelmäßiger ärztlicher Untersuchungen nicht rechtzeitig erkannt wurde und sich mittlerweile auf Gehirn und Lunge ausgebreitet hat. Nach 17 Operationen sowie Immuntherapie und Bestrahlung setzt Teddi nun ein starkes Zeichen: Sie fordert jeden dazu auf, proaktiv im Umgang mit der eigenen Gesundheit zu sein und sich umfassend zu informieren – auch wenn es unangenehm ist.

In dem Gespräch mit Glamour erklärte Teddi, sie habe anfangs darauf vertraut, dass ihre Ärzte alles Notwendige veranlassen würden, ließ jedoch wichtige Folgeuntersuchungen aus. "Ich dachte, ich tue das Richtige, weil ich alle drei Monate zum Arzt gehe", sagte sie. Erst später habe sie erkannt, dass keine präventiven Scans durchgeführt wurden, weil die erste Diagnose lediglich Hautkrebs im Anfangsstadium zeigte. Trotz des fortgeschrittenen Krankheitsverlaufs bleibt sie kämpferisch und betont, wie wichtig ihr mentaler Zustand bei der Bewältigung der Krankheit sei: "Ich sage mir immer, dass ich das überstehen werde. Natürlich habe ich auch Zweifel, aber ich habe mir gesagt, dass ich stark bleiben muss."

Abseits des medizinischen Kampfes versucht Teddi, wieder ein Stück Normalität in ihr Leben zu bringen, auch wenn ihr Körper sich verändert hat. Früher hätte sie mühelos einen Halbmarathon laufen können, während heute einfache Dinge wie das Öffnen einer Teepackung zum Problem werden können. Statt zu verzweifeln, hat sie neue Wege gefunden, sich Kraft zu holen – sei es durch entspannende Spaziergänge oder tägliches Schwimmen. Wasser und frische Luft haben eine beruhigende Wirkung auf sie. Trotz aller Herausforderungen ist Teddi entschlossen, sich selbst nachsichtig zu behandeln und das Beste aus jedem Moment ihres Lebens zu machen.

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp Arroyave, Mai 2025

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Star

