Zum 40.: Chace Crawford macht neue Liebe Instagram-Official

Chace Crawford (40) hat am Freitag seinen 40. Geburtstag gefeiert und diesen besonderen Anlass genutzt, um seine Fans an seinem Liebesglück teilhaben zu lassen. Der Schauspieler, bekannt aus der Serie Gossip Girl, machte seine Beziehung mit Model Kelsey Merritt (28) auf Instagram offiziell. In seiner Story teilte er ein Bild der strahlenden Kelsey, die eine große Geburtstagstorte in den Händen hielt. Zusätzlich postete er ein Spiegelbild, auf dem die beiden eng umschlungen zu sehen sind – ein romantisches Statement, das keine Zweifel an der Verbindung zwischen den beiden mehr offenlässt.

Schon seit einer Weile gab es Gerüchte, dass der Schauspieler und das Model ein Paar sein sollen. Mehrfach wurden sie gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Dabei hielten sie sich stets zurück, was öffentliche Bekundungen ihrer Beziehung betraf. Das Paar genoss es offenbar, sein Privatleben weitgehend aus dem Rampenlicht zu halten. Doch spätestens seit Chace diese süßen Schnappschüsse veröffentlichte, gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass die beiden glücklich vereint sind.

Kelsey Merritt, die durch ihre Arbeit für renommierte Marken wie Victoria's Secret internationale Bekanntheit erlangte, scheint Chace ordentlich den Kopf verdreht zu haben. Beide haben in den vergangenen Monaten öfter Zeit miteinander verbracht und wurden dabei an romantischen Orten gesichtet. Zuvor war der "Gossip Girl"-Star, der durch seine Rolle des Nate Archibald weltberühmt wurde, unter anderem mit der Schauspielerin Rebecca Rittenhouse zusammen. Aber mit Kelsey scheint er nun seine neue große Liebe gefunden zu haben.

Instagram / chacecrawford Chace Crawford und Kelsey Merritt im Juli 2025

Instagram / chacecrawford Kelsey Merritt, Freundin von Chace Crawford

Getty Images Chace Crawford im April 2025