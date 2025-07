Laut Jonny: Laura und er sind als Paar zu "Ex on the Beach"

Jonny Jaspers und Laura Peuker sorgen aktuell mit ihrer Teilnahme an der Reality-Show Prominent getrennt für jede Menge Gesprächsstoff. Doch nun bringt Jonny ein Detail aus der Vergangenheit der beiden ans Licht, das viele überraschen dürfte: Bei ihrer Teilnahme an der Show Ex on the Beach im Jahr 2023 waren die beiden noch ein Paar. Eigentlich ist die Show für Singles gedacht, die in der Sendung mit ihren Ex-Partnern konfrontiert werden. Doch Jonny und Laura haben ihre Trennung offenbar nur inszeniert. In einem Statement auf Instagram schilderte Jonny: "Wir sind zu 'Ex on the Beach' als Paar gegangen."

In der aktuellen "Prominent getrennt"-Staffel wurde Jonny und Lauras "Ex on the Beach"-Teilnahme bereits zum Thema. Die Kandidatin Babu hielt Jonny vor, er habe nur durch Laura die Möglichkeit gehabt, an diesem Format teilzunehmen. Doch in seinem Instagram-Statement schildert Jonny eine ganz andere Version. Laut ihm sei er derjenige gewesen, der die beiden in die Sendung gebracht hat: "Wir sind da hingekommen, weil mich Michelle, die Ex von Marc Robin, angerufen hat, mit der ich zu dem Zeitpunkt damals noch ein bisschen Kontakt hatte." Durch seine Kontakte habe er Laura dann "ihren großen Traum" erfüllt, in dieses Format zu gehen.

Bei "Ex on the Beach" kam es zwischen Laura und Jonny nach einer emotionalen Aussprache zu einem Comeback. Die beiden verließen die Villa als Paar. Das war laut Jonny offenbar alles nur gespielt. Schon damals zweifelten viele Zuschauer daran, ob Laura und Jonny wirklich getrennt waren. Auch ihre Reality-TV-Kollegin Kim Virginia Hartung (30) behauptete schon vor Monaten, das Liebes-Comeback der beiden bei "Ex on the Beach" sei nur inszeniert gewesen. "Ist es eigentlich ein Comeback, wenn man noch zusammen war? Nennt man das dann Comeback?", fragte die Reality-TV-Bekanntheit damals ganz offen auf TikTok.

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Februar 2024

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Jonny Jaspers

Instagram / laura__pkr Laura Peuker und Jonny Jaspers, Februar 2024