Große Trauer um Micah Downey! Der 26-Jährige war durch seinen Auftritt im Reality-TV bekannt geworden: In der australischen Hochzeitsshow "Bride and Prejudice" hatte er zusammen mit seiner damaligen Verlobten Milly Johnson versucht, ihre mit Problemen behaftete Beziehung zu retten – doch bevor sie vor laufender Kamera vor den Altar treten konnten, trennten sie sich. Grund für das Liebes-Aus waren auch Micahs Drogenprobleme gewesen. Und jetzt machen schockierende Nachrichten die Runde: Der Kalifornier ist plötzlich gestorben!

Am Dienstag machte Milly den Tod ihres einstigen Lebensgefährten auf Instagram öffentlich. "Es ist so traurig und unglaublich, dass ich diesen Post mache. Am 28. Dezember ist Micah Patrick Downey verstorben", schreibt sie zu einem Foto des Reality-TV-Stars. Seine Suchtberaterin Jodi Barber vermutet laut The Daily Telegraph, dass der Grund seines überraschenden Todes ein Drogencocktail aus illegalen und verschreibungspflichtigen Tabletten gewesen seien. Einen offiziellen Autopsiebericht gibt es bisher allerdings noch nicht.

Noch tragischer ist der Umstand, dass Milly und Micah gerade ihren zweiten Nachwuchs erwartet hatten. Nach ihrem zweijährigen Sohn Julian befindet sich die Mutter mittlerweile in einer fortgeschrittenen Schwangerschaftswoche, wie mehrere Schnappschüsse auf ihrem Social-Media-Kanal belegen.

Instagram / millyjohnson Milly Johnson und Micah Downey, Reality-TV-Stars

Instagram / millyjohnson Micah Downey und Milly Johnson

Instagram / millyjohnson Milly Johnson November 2019



