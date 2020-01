Endlich ein Lichtblick für Milly Johnson! Die letzten Wochen waren für die TV-Bekanntheit alles andere als leicht: So trennten sich die 23-Jährige und der Vater ihres ersten Kindes Julian nicht nur kurz bevor sie bei der Show "Bride and Prejudice" vor den Altar hätten treten sollen – Micah Downey verstarb sogar plötzlich Anfang des Jahres. Besonders schlimm: Seine Ex war gerade schwanger! Jetzt ist Millys zweites Baby mit dem Verstorbenen auf der Welt.

Die Geburt verkündete Milly nun auf ihrem Instagram-Account: "Ich fühle so viel Liebe für ein kleines Leben, dass ich am Montag, dem 27. Januar 2020 um 18:46 Uhr zur Welt gebracht habe. Ein gesunder Baby Boy mit einem Gewicht von 3680 Gramm", teilte die frischgebackene Zweifach-Mama mit ihren Followern.

Das Foto zeigt die Brünette glücklich auf dem Bett sitzend, mit ihrem Spross im Arm. Der Name ihres kleinen Söhnchens dürfte für jede Menge virtuelles Seufzen sorgen, denn: Milly hat ihr Kind nach dessen Vater benannt! "Micah Harper Johnson", ließ die junge Mutter die Welt wissen.

Instagram / millyjohnson Micah Downey und Julian

Anzeige

Instagram / millyjohnson MIlly Johnson in ihrer 38. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / millyjohnson Milly Johnson, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de