Die Film-Welt trauert um einen ihrer großen Stars. Robert Conrad ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Der US-Schauspieler war einem breiten Fernseh-Publikum durch seine Hauptrolle in "The Wild Wild West" bekannt. Darin verkörperte er den Secret-Service-Agenten James T. West. Für seine Rolle in "Baa Baa Black Sheep" war er sogar für einen Golden Globe Award nominiert. Seine Fans, Freunde und Familie müssen sich jetzt für immer von ihm verabschieden.

Die traurige Nachricht hat der Sprecher der Familie Conrad People offenbart: "Er hat ein wunderbares und langes Leben geführt und auch wenn seine Liebsten sehr bestürzt sind über den Verlust, wird er für immer in ihren Herzen weiterleben." Die Todesursache und sein Sterbedatum sind allerdings noch nicht bekannt. Robert Conrad hinterlässt seine Frau Fann LeVelda und seine acht Kinder.

Robert wurde in Chicago geboren und arbeitete dort in jungen Jahren als Milchmann. Bevor er 1958 nach Los Angeles zog und dort erfolgreicher Schauspieler wurde, strebte er eine Karriere als Sänger in einem Nachtklub an.

Getty Images Robert Conrad, Schauspieler

