Diese Outfits stachen bei der Berlinale-Eröffnung sofort ins Auge! Bereits zum 70. Mal finden aktuell in Berlin die Internationalen Filmfestspiele statt. Sie zählen neben ihren Pendants in Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmevents weltweit und locken deshalb immer wieder zahlreiche Promis an. Und die schmeißen sich für diesen Anlass natürlich in die ausgefallensten Outfits. Promiflash fasst die größten Eyecatcher der Eröffnungsfeier zusammen!

Besonders bunt ließ es in diesem Jahr Lea van Acken angehen: Die Schauspielerin erschien am Donnerstagabend in einem bodenlangen und sehr farbenfrohen Kleid. Dieses fiel jedoch nicht nur durch seine pastellfarbene Musterung auf, sondern auch durch ausgefallene XXL-Puffärmel! Darauf setzte auch Maria Dragus. Die "Graduation"-Darstellerin schlüpfte in ein helles Glitzer-Dress, das an Ärmeln und Rock aus mehren Stofflagen bestand. Ähnlich extravagant wie ihre Kolleginnen hielt es Jana Pallaske (40). Die Ex-Let's Dance-Kandidatin fühlte sich in ihrem schulterfreien, grünen Outfit sichtlich wohl und setzte die flügelartigen Schlaufen des Kleides stolz in Szene.

Lilith Stangenberg war für den feierlichen Anlass in ein Dior-Kleid geschlüpft. Dessen Rock bestand zwar aus viel Stoff, das Oberteil dagegen nicht. Nur eine Schürze bedeckte die Brüste der Blondine. Jella Haase (27) zeigte sich in diesem Jahr in einem floralen Look. Dem schloss sich Almila Bagriacik an, sie trug jedoch kein Kleid, sondern einen schicken Anzug!

Getty Images Lea van Acken auf der Berlinale, 2020

Getty Images Maria Dragus auf der Berlinale, 2020

Getty Images Jana Pallaske auf der Berlinale, 2020

Getty Images Lilith Stangenberg auf der Berlinale, 2020

Getty Images Jella Haase auf der Berlinale, 2020

Getty Images Almila Bagriacik auf der Berlinale, 2020

Getty Images Lena Meyer-Landrut auf der Berlinale, 2020

Getty Images Veronica Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug auf der Berlinale, 2020

Getty Images Sigourney Weaver auf der Berlinale, 2020

Getty Images Hannah Herzsprung auf der Berlinale, 2020

Getty Images Mariella Ahrens auf der Berlinale, 2020

