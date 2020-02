Was für ein schreckliches TV-Ereignis! Mike Hughes wurde auch Mad Mike genannt. Der Grund: Er tüftelte privat an einer Rakete mit Dampfantrieb, mit der er dann auch noch 1.500 Meter in die Lüfte steigen wollte. Begleitet wurde er dabei von einem Kamerateam – denn sein Raketen-Bau wurde für die Reportage "Homemade Astronauts" für den amerikanischen Sender Science Channel aufgezeichnet. Im quasi letzten Schritt der Tüftel-Aktion kam es allerdings zu einer Tragödie: Mike kam vor laufenden Kameras ums Leben!

Das ging nun aus einem Twitter-Beitrag des Senders hervor, in dem auch den Angehörigen Mitgefühl ausgesprochen wurde. "Michael 'Mad Mike' Hughes starb tragischerweise heute während des Versuches, seine selbstgebaute Rakete einzuweihen. Unsere Gedanken und Gebete gehen raus an seine Familie und Freunde in dieser schwierigen Zeit." Wie TMZ berichtete, kam Mike am Samstag in Kalifornien bei einem Flug mit seiner Rakete während der Aufzeichnungen ums Leben. Aus ungeklärten Gründen öffnete sich der Fallschirm nicht. Das erbaute Flugobjekt kam anschließend zu Boden und zerschellte nur einige hundert Meter hinter der Start-Station.

Mike Hughes wollte mit seinem Raketen-Bau und dem anschließenden Flug beweisen, dass die Erde flach ist. Schon während früherer Bau- und Testmaßnahmen hatte sich der Tüftler einige Male verletzt. Jetzt starb er im Alter von 64 Jahren.

Splash News Mike Hughes im August 2019

Splash News Mike Hughes

Splash News Mike Hughes, Raketen-Tüftler



