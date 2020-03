Große Trauer um James Lipton (93)! Der US-Amerikaner war als Autor und Schauspieler berühmt geworden. Vor allem durch seine Moderation von "Inside the Actors Studio" wird er vielen noch lange im Gedächtnis bleiben. In die TV-Show hatte er bis 2018 Promis aus dem Filmbusiness eingeladen und diese interviewt. Doch jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: James ist am Montag im Alter von 93 Jahren verstorben.

Laut TMZ verstarb er in seinem Zuhause in New York. Wie seine Frau Kedakai Turner erklärte, hatte er den Kampf gegen seine Blasenkrebs-Erkrankung verloren. "Es gibt so viele James-Lipton-Geschichten, aber ich bin sicher, dass er wollte, dass man ihn als jemanden in Erinnerung behält, der geliebt hat, was er tat und dass er alle Menschen, mit denen er gearbeitet hat, sehr respektiert hat", schilderte sie in dem Statement. James und Kedakai waren seit 1970 verheiratet.

James hat "Inside the Actors Studio" seit 1994 moderiert. Während der vielen Jahre hatte er allerhand berühmte Persönlichkeiten begrüßen dürfen. Zu seinen Gästen hatten unter anderem die Schauspieler Ben Affleck (47), Halle Berry (53), Morgan Freeman (82), Brad Pitt (56) und Whoopi Goldberg (64) gehört.

Getty Images James Lipton 2016 in New York

Getty Images Kedakai Turner und James Lipton

Getty Images James Lipton und Brad Pitt bei "Inside the Actors Studio"



