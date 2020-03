Mikaela Spielberg (24) ist aktuell ordentlich in den Schlagzeilen. Sie ist eines von sechs Kindern des mehrfachen Oscar-Gewinners Steven Spielberg (73). Mikaela möchte auch zum Film, allerdings will sie eine etwas andere Richtung als ihr berühmter Adoptivvater einschlagen: Kürzlich gestand die 24-Jährige ihren Eltern, dass sie Pornos drehen möchte. Jetzt geriet das junge Mädchen erneut in den Fokus der Medien: Die blonde Schönheit wurde verhaftet!

Wie Gerichtsakten zu entnehmen ist, die der New York Post vorliegen, soll Mikaela am vergangenen Samstag um sechs Uhr morgens festgenommen worden sein. Sie sei wegen häuslicher Gewalt in das Hill Detention Center eingewiesen worden. Nach einer Zwölf-Stunden-Frist und einer Kaution in Höhe von 1000 US-Dollar sei sie am Nachmittag wieder aus dem Gefängnis entlassen worden.

Wen die 23-Jährige angegriffen haben soll und wer für sie die besagte Kaution hinterlegt hat, ist bislang nicht bekannt. Mikaelas Freund Chuck Pankow scheint das Ganze ziemlich entspannt zu sehen. Laut dem Ex-Dartspieler soll es sich bei dem Vorfall um "ein Missverständnis" gehandelt haben.

Instagram / mikaelaspielbergofficial Mikaela Spielberg 2020

Instagram / mikaelaspielbergofficial Mikaela Spielberg

Instagram / peacemakerdarts Mikaela Spielberg und Chuck Pankow

