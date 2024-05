In Nigeria: Herzogin Meghan strahlt im roséfarbenen Kleid

Derzeit befinden sich Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) in Nigeria. Das royale Ehepaar hat während seines Besuchs in dem westafrikanischen Land einiges vor! Neben einem Treffen mit dem Chef des Verteidigungsstabs besuchen die königlichen Aussteiger auch eine Grundschule in Abuja. Auch für diesen eher ungewöhnlichen Anlass scheint Meghan das perfekte Outfit auf Lager zu haben. Auf aktuellen Fotos des Schulbesuchs strahlt die Herzogin in einem taillierten, roséfarbenen Kleid. Für den besonderen Hingucker sorgt zusätzlich ein dezenter Rückenausschnitt. Mit einer geflochtenen Hochsteckfrisur und elegantem Make-up rundet der Suits-Star den Look gekonnt ab.

Auf den zahlreichen Schnappschüssen strahlt die Schauspielerin bis über beide Ohren. Sie scheint den Besuch in Nigeria sichtlich zu genießen. Offenbar hat Meghan eine besondere Verbindung zu dem westafrikanischen Land. Denn im Jahr 2022 enthüllte die zweifache Mutter, dass sie durch einen genetischen Test herausgefunden hatte, dass sie zu 43 % Nigerianerin ist. In ihrem Podcast "Archetypes" berichtete sie im Gespräch mit der Komikerin Ziwe: "Ich werde anfangen, mich mehr mit meiner Herkunft zu beschäftigen!" Auch die Autorin zeigte sich von dieser Information begeistert. "Ehrlich, du siehst aus wie eine Nigerianerin, du siehst aus wie meine Tante Uzo", scherzte die erfolgreiche YouTuberin.

Auch Prinz Harry entschied sich während des Besuchs in der nigerianischen Grundschule für ein schlichtes, aber dennoch elegantes Outfit. Sein sandfarbener Leinenzweiteiler rundete Meghans roséfarbenes Kleid perfekt ab. Wenige Tage zuvor sah man den Sohn von König Charles III. (75) noch im britischen Königsblau. Während seiner kurzen Großbritannien-Reise zu den diesjährigen Invictus Games zeigte sich der 39-Jährige mit zahlreichen Orden in offizieller Garderobe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry in London, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Meghans Look in Abuja? Toll! Sie sieht wunderschön aus. Ich finde, die Farbe steht ihr irgendwie nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de