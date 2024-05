Oliver Pocher findet seine Mama Jutta "nicht so herzlich"!

Oliver Pocher (46) ist einer der bekanntesten Komiker in Deutschland. Doch auch in seinem Leben lief nicht immer alles glatt. In der neuesten Folge seines Podcasts "Die Pochers!" sprach der Komiker anlässlich des Muttertags gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) über seine Mama Jutta: "Meine Mutter ist einfach nicht so die Herzliche." Oli wuchs als Sohn von Zeugen Jehovas auf – er selbst verließ die Glaubensgemeinschaft im Alter von 18 Jahren und bezeichnet sich seitdem als Atheist.

Nachdem Sandy Oli gefragt hatte, ob dies ein schwieriges Thema für ihn sei, antwortete er zunächst einmal mit Humor: "Nein, ich bin ihr ja dankbar, dass sie mich zweimal die Woche von Tür zu Tür geschleppt hat. Sie will ja nur, dass ich ins Paradies komme." Laut ihm habe seine Mutter eine unterkühlte Art. Diese hätte jedoch auch etwas Gutes gehabt: Dadurch sei der 46-Jährige abgehärtet worden. Auch seine Ex-Frau Sandy habe es zunächst schwer gehabt, zu der Mama des Komikers durchzudringen: "Ich hatte am Anfang auch ein schwieriges Verhältnis zu deiner Mutter. Sie hat eine sehr bestimmte und eigene Art."

In den vergangenen Monaten gab es große Auseinandersetzungen zwischen Oli und seiner Noch-Frau Amira Pocher (31). Deshalb ist es umso schöner, dass sich der Fernsehmoderator und Sandy gut verstehen. Zuletzt erlaubten sie sich sogar einen Aprilscherz, der nicht bei jedem gut ankam: Auf Instagram posteten beide mehrere Bilder, auf denen der 46-Jährige liebevoll den Bauch des Models hält und ihm sogar einen Kuss gibt. Dazu schrieben sie: "Osterei erfolgreich versteckt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden und Oliver Pocher im Mai 2010 in Cap D'Antibes

Anzeige Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Oli so ehrlich über seine Mutter spricht? So ehrlich und ernst finde ich ihn viel sympathischer! Na ja, er ist nicht der einzige mit so einem Schicksal. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de