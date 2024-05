Wie geht es ihr? Prinz William gibt Update zu Kates Befinden

Seit rund zwei Monaten ist nun bekannt, dass Prinzessin Kate (42) Krebs hat. Die Ehefrau von Prinz William (41) erklärte in dem Video, in dem sie ihre Diagnose bekannt gegeben hat, dass sie sich in Behandlung befindet – allzu viel wird über ihren Gesundheitszustand jedoch nicht verraten. Doch laut Ok! gab ihr Gatte bei seinem Besuch im St. Mary's Community Krankenhaus auf den Scilly-Inseln ein Update: Der Sohn von König Charles (75) habe bestätigt, dass es Kate "gut geht".

Der Thronfolger schien bei der Ausführung seiner royalen Verpflichtungen in guter Laune gewesen zu sein. Wie das Magazin berichtet, habe William erzählt, dass seine drei Kids, Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), wegen seiner Reise und des dortigen besseren Wetters "sehr eifersüchtig" seien. Weil seine Familie ihn nicht begleiten konnte, hoffe er, die Truppe irgendwann später in diesem Jahr mit nach Cornwall nehmen zu können.

Seit der Krebsdiagnose von Kate wich William ihr nicht mehr von der Seite. Der Brite stand seiner Liebsten unterstützend parat, sagte den Großteil seiner Aufgaben als Mitglied des Königshaus ab und passte seinen Terminkalender den Bedürfnissen seiner Frau an. Die heutige Nacht von Donnerstag auf Freitag auf den Scilly-Inseln, sei nun die erste gewesen, in der William seit Kates Erkrankung nicht bei seiner Familie Zuhause gewesen sei, berichtete US Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Prinz William ein Update zu Kates Gesundheit gibt? Klar. Es ist doch eine positive Nachricht. Nee, das hätte ich nicht gedacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de