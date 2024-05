Selena Gomez könnten Ex Justins Babynews sehr beschäftigen

Die Freude von Selena Gomez (31) hält sich möglicherweise in Grenzen. Am Donnerstag gab Justin Bieber (30), der Ex-Freund der Sängerin, bekannt, dass er mit seiner Ehefrau Hailey (27) ein Baby bekommt. Selena könnte das Ganze sehr beschäftigen – immerhin soll der Musiker ihre erste große Liebe gewesen sein. Die Beziehungsexpertin Sally Baker erklärt gegenüber Mirror: "Nichts ist potenziell so ergreifend und schmerzhaft wie die Tatsache, dass die erste Liebe mit einem anderen zusammen ist. Auch wenn man ihm oder ihr alles Gute wünscht und glücklich darüber ist, wie sich das Liebesleben des anderen entwickelt, wird es schmerzhafte Berührungspunkte geben, wenn man die Ereignisse im Leben des Ex von der Seite aus beobachtet."

Dabei ist Selena aktuell wieder glücklich vergeben. Seit wenigen Monaten geht sie mit dem Musikproduzenten Benny Blanco (36) durchs Leben. Eine Stunde nach Justins Verkündung, dass Hailey schwanger ist, teilte sie ein Foto, das sie beim Händchenhalten mit ihrem neuen Freund zeigt. Sally vermutet, dass das kein Zufall war: "Während sich die Welt auf Biebers Nachricht konzentriert, weiß Gomez, dass die Welt dann eine Reaktion erwartet. Ich bin froh, dass sie eine Hand zum Halten und Lieben in ihrem Leben hat. Das ist eine harte Sache."

Justin und Selena waren 2010 zusammengekommen und daraufhin acht Jahre lang ein Paar – wenn auch mit einigen Unterbrechungen. 2018 setzten sie endgültig einen Schlussstrich unter ihre Beziehung. Kurz darauf kam der "Baby"-Interpret mit Hailey zusammen und machte ihr einen Heiratsantrag. Noch im selben Jahr gaben sie sich das Jawort.

Instagram / selenagomez Sängerin Selena Gomez mit ihrem Freund Benny Blanco

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Denkt ihr, dass Justins Babynews Selena wirklich so sehr beschäftigen? Ja, wahrscheinlich. Das muss hart für Selena sein. Nein, was soll Justin sie noch jucken? Selena hat doch jetzt einen Neuen. Ergebnis anzeigen



