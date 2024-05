"Liebe macht blind"-Bliss und Zacks Tochter ist endlich da!

Zack Goytowski und Bliss Poureetezadi haben zuckersüße Neuigkeiten zu verkünden! Die beiden "Liebe macht blind-Stars sind erstmals Eltern einer Tochter geworden. "Wir sind so verliebt in unser kostbares, wunderschönes kleines Mädchen!", heißt es in einem Statement, das People vorliegt. Es lautet weiter: "Wir sind für immer verändert und so gesegnet, dass wir den Rest unseres Lebens damit verbringen können, sie zu lieben. Sie ist unser Mond, unsere Sterne, das Zentrum unseres Universums." Auf mehreren Fotos präsentiert das Paar zudem ihr kleines Wunder.

Auch den klangvollen Namen ihres Babys haben die Eheleute bereits verraten: Ihr Sonnenschein heißt Galileo Terri Rayne. Sie wurde bereits am 26. April geboren und wog stolze 3,2 Kilo! Vor allem die Fans der beiden freuen sich riesig für die frischgebackenen Eltern. "Oh mein Gott! Das ist so überraschend! Ich dachte, dass Bliss immer noch schwanger sei. Willkommen auf dieser Welt, Galileo!", schwärmt ein Bewunderer auf Instagram. Ein weiterer schreibt außerdem: "Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid das perfekte Paar!"

Die Babynews machten Zack und Bliss bereits im November vergangenen Jahres öffentlich. "Ich bin wirklich glücklich und hoffe, dass es auch anderen Menschen Freude bereitet. Uns hat es auf jeden Fall eine Menge Freude bereitet!", plauderte die Beauty damals gegenüber dem Boulevardblatt aus. Dass sie und ihr Schatz sich Kinder wünschen, verrieten sie übrigens schon kurz nachdem sie sich bei der Datingshow "Liebe macht blind" kennengelernt hatten.

Instagram / blisspoureetezadi Bliss Poureetezadi und Zack Goytowski, "Liebe macht blind"-Stars

Netflix Bliss Poureetezadi und Zack Goytowski bei "Liebe macht blind"

