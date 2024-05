Tina Knowles plaudert aus: So sind Beyoncés Zwillinge drauf!

Tina Knowles (70) gibt einen seltenen Einblick in das Privatleben ihrer Tochter Beyoncé (42)! Gemeinsam mit Jay-Z (54) hat die Sängerin drei Sprösslinge: Tochter Blue Ivy (12) sowie die Zwillinge Rumi (6) und Sir (6). Das Familienleben der Weltstars bleibt normalerweise privat. Doch Oma Tina gerät nun gegenüber E! News geradezu ins Schwärmen: "Rumi ist erstaunlich – eine erstaunliche Künstlerin, Malerin und Schöpferin." Der Apfel falle eben nicht weit vom Stamm. "Wie könnten sie etwas anderes sein, wenn sie in dieser Umgebung aufwachsen? Alles, worüber wir reden, ist Kreativität und Mode", lacht die Designerin.

Aber auch über den kleinen Sir hat Tina Positives zu berichten. Sie beschreibt ihren Enkel als "sehr, sehr klug", aber eher auf der "ruhigeren" Seite. Die Interessen des einzigen Sohnes von Beyoncé und Jay-Z seien anders gelagert als die seiner Schwestern. "Er kümmert sich um all die Zahlen, also ist er nicht so sehr an Mode interessiert", erklärt Tina. Die Zwillinge sind also ziemlich unterschiedliche Charaktere. Bereits 2019 berichtete die Unternehmerin gegenüber Us Weekly, dass Rumi einmal "die Welt regieren wird", während Sir eher "entspannt und ruhig" sei.

Doch auch die Älteste im Bunde, Blue Ivy, ist nicht zu unterschätzen. Schon auf Beyoncés "Renaissance"-Tour begeisterte die Zwölfjährige mit gelegentlichen kleinen Auftritten die Fans. Doch damit nicht genug: Wie Disney kürzlich höchstpersönlich bekannt gab, werden die "Halo"-Interpretin und ihre Tochter beide an der Realverfilmung "Mufasa: The Lion King" mitwirken! Mutter und Tochter sollen die Löwinnen Nala und Kiara synchronisieren.

Instagram / mstinaknowles Beyoncé mit ihren drei Kindern

Getty Images Jay-Z mitTochter Blue Ivy Carter im Jahr 2024

