Nach Hochzeit-Fail mit Gina-Lisa Lohfink: Das denkt Flocke

Kevin Platzer alias Flocke buhlte vor Kurzem um das Herz von Gina-Lisa Lohfink – allerdings vergebens. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte sich in ihrer Show "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" gegen eine Hochzeit mit dem 25-Jährigen oder Stephie Stark (29) entschieden, die ebenfalls als potenzielle Ehepartnerin infrage kam. Wie es scheint, ist Flocke nun nicht sonderlich gut auf Ginazu sprechen. "Ich habe Gina direkt nach den Dreharbeiten blockiert, die war so respektlos mir und auch der Stephie gegenüber", erklärt im Interview mit Promiflash und fügt entschieden hinzu: "Solche Menschen brauche ich in meinem Kreis definitiv nicht. Ist abgedreht, soll ihr Ding machen [...]. Ich brauche das nicht in meinem Leben." Mit der 37-Jährigen wolle er nichts mehr zu tun haben.

Doch trotz der Liebesflaute verlief die Show für den Tattooliebhaber in der Show nicht nur negativ. Durch das Format konnte Flocke wieder mehr Kontakt zu seinem Vater aufbauen. Mittlerweile hören die beiden sogar regelmäßig voneinander. "Ich telefoniere, glaube ich, wirklich jede Woche einmal mit ihm", erklärt er. Zudem planen sie eine gemeinsame Reise in die Staaten, wo er den Rest seiner Familien kennenlernen werde. "Megaschön zu wissen, dass man nicht alleine dasteht, wenn irgendwas sein sollte. [...] Ich liebe den Mann, der ist phänomenal", plaudert er begeistert gegenüber Promiflash aus. Wegen seines persönlichen Erfolgserlebnisses betrachtet er die Teilnahme an "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" als besonders lohnenswert.

Gina-Lisa (37) hatte sich zu Beginn ihrer Show das Ziel gesetzt, innerhalb von 90 Tagen den richtigen Partner zu finden und in Las Vegas zu heiraten. Dabei kamen für sie vor allem Flocke und Stephie infrage. Doch trotz der gemeinsamen Momente und aufregenden Dates konnte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin den großen Schritt nicht wagen. "Zu sagen, ich heirate in 90 Tagen, das ist eine krasse Aussage, hätte klappen können, aber ich kann es einfach nicht. Und deswegen wollte ich ehrlich zu euch und zu mir sein, dass ich so was nicht kann", erklärte sie und ließ ihre Anwärter abblitzen.

Instagram / the.flocke Kevin Platzer alias Flocke

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

