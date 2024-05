Erst Chris, nun Pedro: Dakota Johnson verteilt wieder Küsse

Derzeit arbeitet Dakota Johnson (34) an "Materialists", einer neuen romantischen Komödie. Während der Dreharbeiten darf die Schauspielerin etwas tun, wovon der eine oder andere Fan nur träumen kann – zwei der heißesten Männer Hollywoods küssen! Erst vergangene Woche waren Fotos im Umlauf, auf denen sie mit Chris Evans (42) schmust. Jetzt zeigen Aufnahmen, die Entertainment Tonight vorliegen, wie sie Pedro Pascal (49) knutscht! In der Szene trägt der Shades of Grey-Star eine schwarze Lederjacke über einem weißen Shirt, während ihr Co-Star in ein braunes Hemd mit dazu passendem Blazer geschlüpft ist.

Viele Details zu dem neuen Streifen sind bisher nicht bekannt – nur, dass Dakotas Rolle in ein Liebesdreieck mit ihrem Ex und einem wohlhabenden Mann gerät, das ihr Geschäft als Heiratsvermittlerin zu zerstören droht. Anhand der Knutschfotos ist außerdem zu erkennen, dass der Film in New York spielt. Wann die Zuschauer die Küsse zwischen Dakota und den beiden Männern aber auf der Kinoleinwand erleben dürfen, wurde bisher nicht veröffentlicht.

Abseits des Filmsets bekommt aber nur einer die Küsse von Dakota: Coldplay-Frontmann Chris Martin (47)! Mit ihm führt die 34-Jährige nun schon seit sechs Jahren eine Beziehung. Wie ein Insider gegenüber Mirror bestätigte, wollen die beiden jetzt den nächsten Schritt wagen. "Das Paar hat sich schon vor einiger Zeit verlobt und die Nachricht bisher für sich behalten. Aber jetzt gehen sie in ihrem innersten Kreis mit dieser News offen um", offenbart die Quelle.

Getty Images Dakota Johnson im Dezember 2019 in London

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson 2019

