Ashlee Simpson teilt süßes Pic von Sohn Ziggy im Erdbeerfeld

Ashlee Simpson (39) gewährt ihren Fans besonders niedliche Einblicke in ihr Privatleben! Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Musikerin gleich drei Schnappschüsse ihres dreijährigen Sohns Ziggy. Diese zeigen den Kleinen, der mit seiner langen Löwenmähne in einem Erdbeerfeld steht und die leckeren roten Früchte pflückt. Auf einem weiteren Bild sitzt er mit zwei weiteren Kids in einem Bollerwagen. Das dritte Foto zeigt die Sängerin mit ihrem Jungen, zwei Freundinnen sowie deren Kindern vor dem riesigen Erdbeerfeld. In den Händen halten sie ihre köstliche Ausbeute.

Vor allem den Nutzern der Onlineplattform gefallen die Aufnahmen richtig gut. "Oh! Einfach so süß!", schwärmt ein Bewunderer und ein weiterer schreibt beispielsweise: "Das ist mehr als nur goldig!" Zusätzlich regnet es haufenweise Erdbeer-Emojis und rote Herzen. Der "Pieces of Me"-Interpretin bereitete der Ausflug offenbar auch große Freude. Sie kommentiert ihren Beitrag mit den Worten: "Erdbeer-Freunde für immer!"

Wo wohl Ashlees andere zwei Kinder stecken? Neben Ziggy ist die Beauty zudem Mutter vom 15-jährigen Bronx und der achtjährigen Jagger Snow. Mit ihnen verbrachte die Schwester von Jessica Simpson (43) zuletzt einen entspannten Urlaub in Cabo San Lucas. Die sonnigen Urlaubsgrüße teilte die 39-Jährige ebenfalls auf der Social-Media-Plattform mit ihren Followern – und brachte diese mächtig zum Schwärmen!

Instagram / ashleesimpsonross Ashlee Simpsons Sohn Ziggy, im Mai 2024

Instagram / ashleesimpsonross Ashlee Simpson mit ihrem Sohn und Freundinnen, im Mai 2024

