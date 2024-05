Erneut! Gabriel Kelly räumt bei "Let's Dance" 30 Punkte ab

Gabriel Kelly (22) begeistert im Musical Dome in Köln das Publikum und die Jury! Bei der heutigen Let's Dance-Show legte er gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) zu Elton Johns (77) Lied "Your Song" einen atemberaubenden Contemporary aufs Parkett. Mit der Performance brachte das Tanzpaar die Juroren rund um Jorge González (56), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (59) regelrecht ins Schwärmen – und das macht sich auch in der Wertung bemerkbar: Insgesamt räumten Gabriel und Kelly für ihren Auftritt die Höchstpunktzahl von 30 Punkten ab!

Besonders der sonst so kritische Herr Llambi kam bei seinem Feedback gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Das war keine Viertelfinale-Performance, auch keine für das Halbfinale – das hätte auch schon der letzte Tanz im Finale sein können", lobte er seinen Schützling. Und auch Jorge hatte nur liebevolle Worte für den Sohn von Angelo Kelly (42) übrig. "Deine Mimik, dein Blick – das ist alles perfekt. Mach weiter so, denn wir genießen das alle!", betonte er.

Für Gabriel sind es im Laufe seiner "Let's Dance"-Teilnahme allerdings nicht die ersten 30 Punkte! Der Kandidat räumte Anfang April bereits die erste Höchstpunktzahl der Staffel ab. Für seinen Tango Argentino zückten Jorge, Motsi und Llambi ebenfalls jeweils die Kelle mit der Nummer zehn. Letzterer schwärmte zu diesem Zeitpunkt zudem: "Du bist so eine coole Socke [...]. Für mich bist du im Moment der Favorit hier."

RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

Getty Images "Let's Dance"-Kandidaten Gabriel Kelly und Malika Dzumaev

