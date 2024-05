Jenelle Evans' Sohn Jace ist bereit, gegen David auszusagen!

Im vergangenen Jahr hatte Jenelle Evans (32)' Sohn Jace (14) mehrfach versucht wegzulaufen und seinen damaligen Stiefvater David Eason der Körperverletzung beschuldigt. Gegen den Ex der Teen Mom-Bekanntheit wurde darauf ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und es folgte eine Anklage wegen Kindesmisshandlung. Jetzt berichtet eine Quelle gegenüber OK!: Der Teenager will unbedingt gegen David aussagen! "Er kann es kaum erwarten, in den Zeugenstand zu treten. Er hasst David", erklärt der Insider. Es sollen bereits mehrere Gespräche mit der Staatsanwaltschaft stattgefunden haben, um Jace auf den bevorstehenden Gerichtstermin vorzubereiten. Zwar wurde bisher kein Datum für die Verhandlung veröffentlicht, es wird aber erwartet, dass sie diesen Sommer stattfinden wird.

Wie TMZ berichtete, soll David dem 14-Jährigen körperliche Verletzungen zugefügt haben, die "Spuren am rechten Arm sowie an der linken und rechten Seite des Halses" verursachten. Bei seiner Anklage handelte es sich zunächst um ein Vergehen der Kindesmisshandlung – sie wurde jedoch zu einer Straftat hochgestuft. "Sie fanden genügend Beweise, um seinen Fall aus dem Bezirksgericht [...] herauszunehmen und ihn vor das oberste Gericht zu bringen", erklärte ein Gerichtsbeamter damals und fügte hinzu: "Vor dem Bezirksgericht werden Vergehen, Verkehrsdelikte und andere Verstöße verhandelt, während die Fälle von Schwerverbrechen vor dem obersten Gericht verhandelt werden."

Kurz nach den Vorwürfen gegen David stand Jenelle noch auf seiner Seite – sie schob die Schuld auf die psychischen Probleme ihres Sohnes. Mittlerweile hat die 32-Jährige aber die Scheidung eingereicht und alleiniges Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Ensley beantragt. In ihrer Instagram-Story gab sie zu, sich vor ihrem Noch-Ehemann zu fürchten. "Er hat einige dunkle Geheimnisse, die niemand außer mir kennt", erklärte sie. Sie könne dies aber nicht weiter ausführen: "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt und ich habe auch Angst und das Gefühl, dass mein Leben auf dem Spiel stehen könnte."

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS David Eason, bekannt aus "Teen Mom"

Anzeige Anzeige

Getty Images David Eason und Jenelle Evans mit ihrer Tochter Ensley bei der Fashion Week in New York

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de