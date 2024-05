Dieses "Let's Dance"-Paar fliegt vor dem Halbfinale raus!

Ein spannender Let's Dance-Abend geht zu Ende – doch für eines der fünf Paare endet das Viertelfinale eher schlecht als recht! Im Musical Dome in Köln verkündeten die Moderatoren Victoria Swarovski (30) und Daniel Hartwich (45) die Entscheidung: Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) konnten mit ihrer Leistung nicht mehr überzeugen – für sie ist die Reise kurz vor dem Halbfinale vorbei. Somit kämpfen in der nächsten Woche noch Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37), Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33), Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) sowie Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37) weiterhin um den Titel Dancing Star 2024.

In der heutigen "Let's Dance"-Ausgabe durften sich die Zuschauer und Kandidaten gleich über mehrere Besonderheiten freuen! Das Spektakel fand dieses Mal nicht wie gewohnt im TV-Studio statt, sondern wurde kurzerhand in den Musical Dome verlegt. Dort performten die Kandidaten mit ihren Profitänzern vor der Kulisse des Stücks "Moulin Rouge". Außerdem stand eine große Herausforderung auf dem Programm: Neben den normalen Paartänzen mussten die Titelanwärter heute Abend auch Trio-Tänze – also Performances mit jeweils zwei Profis und einem Kandidaten – absolvieren.

Ein paar der Trio-Auftritte dürften den Juroren Jorge González (56), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (59) noch für längere Zeit im Gedächtnis bleiben – immerhin zeichneten sie gleich drei Performances mit der Höchstpunktzahl aus! Detlef ertanzte sich gemeinsam mit Ekat und Mariia (26) drei Kellen mit der Nummer zehn. Auch der feurige Tango von Jana, Vadim und Anastasia wurde mit sage und schreibe 30 Punkten geehrt. Zudem durften sich auch Gabriel, Malika und Zsolt (36) für ihren Jive über die Maximalpunktzahl und viel Lob freuen.

