Süße News: Carina Nagel und ihre Chika haben sich verlobt

Carina Nagel und ihre Freundin Chika schweben auf Wolke sieben: Die Ex on the Beach-Bekanntheit hat sich mit ihrer Partnerin verlobt! Das teilt die Beauty jetzt auf ihrem Instagram-Account. "Ich habe Ja gesagt. Wir sind jetzt eine Familie, ihr seid meine Familie!", schwärmt sie und fügt hinzu: "Die beste, die ich mir aussuchen konnte. Ich bin so glücklich, mein Leben mit dir zu teilen." Der besondere Moment wurde in einem kurzen Video festgehalten, in dem ihre Liebste auf die Knie fällt und die Frage aller Fragen stellt.

In dem Clip sind die Turteltauben von ihren Liebsten umgeben, die sich mit ihnen freuen und sogar ein Feuerwerk steigen lassen. Doch nicht nur ihre Freunde sind total happy – auch Carinas Fans sind ganz aus dem Häuschen und beglückwünschen die beiden. "Oh, wow! Wie viel Mühe sich Chika gegeben hat. So schön! Herzlichen Glückwunsch euch beiden", schwärmt beispielsweise ein Bewunderer und ein weiterer kommentiert: "Ich heule, wie süß. Ich freue mich so für euch!"

Die Beziehung zu ihrem Schatz machte Carina im vergangenen Sommer öffentlich. Wenige Monate zuvor bandelte sie noch bei "Ex on the Beach" mit Yasin Mohamed (32) an – mehr wurde aus den beiden jedoch nicht. Stattdessen fand sie offenbar ihre große Liebe in Chika. Auf der Social-Media-Plattform verkündete die Reality-TV-Bekanntheit damals: "Darf ich vorstellen – meine offizielle Freundin, beste Freundin und meine Seelenverwandte."

Instagram / carina.nl Chika mit der "Ex on the Beach"-Bekanntheit Carina

Instagram / carina.nl Carina mit ihrer neuen Partnerin Chika

