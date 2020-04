Hängt der Haussegen bei Alexander Demetriou und seiner Frau Carlotta Edwards wirklich schief? Die beiden Eiskunstläufer sind seit mittlerweile vier Jahren verheiratet und auch beruflich ein Team. Bei der britischen Version von Dancing on Ice treten sie aber nicht gemeinsam, sondern gegeneinander an – und zwar mit ihren prominenten Tanzpartnern. Alex trat 2019 mit UK-Love Island-Sternchen Maura Higgins an – und die soll der Grund sein, warum seine Ehe nun auf Eis liegt.

Das behaupteten zumindest Insider im Gespräch mit The Sun: "Ihre Freunde glauben, dass ihre Ehe am Ende ist, weil Alex Maura sehr nahe steht. Das Vertrauen zwischen ihnen wurde zerstört." Am Anfang habe es nur nach einem harmlosen Flirt ausgesehen, doch die zwei hätten noch immer viel Kontakt. Carlotta hätte lange so getan, als sei alles in bester Ordnung. "Aber jetzt setzt sie sich mit dem auseinander, was passiert ist und denkt ernsthaft darüber nach, wie es weiter gehen soll", erklärte die anonyme Quelle weiter.

Einen endgültigen Schlussstrich hätten sie bisher aber nicht gezogen. "Carlotta und Alex legen eine Beziehungspause ein. [...] Die häusliche Isolation gibt beiden Zeit, über alles nachzudenken, sie sind bei ihren Familien", betonte der Insider. Bisher hat sich keiner der beiden offiziell zu den Krisengerüchten geäußert.

Anzeige

Instagram / alixdemi Alexander Demetriou und seine "Dancing on Ice"-Partnerin Maura Higgins

Anzeige

Instagram / maurahiggins Maura Higgins, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / carlottaedwards Alexander Demetriou und seine Frau Carlotta Edwards im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de