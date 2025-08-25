Todesursache von 28-jährigem TikToker Malik Taylor bekannt

Vergangenen Donnerstag wurde bekannt, dass der Social-Media-Star Malik Taylor im Alter von nur 28 Jahren verstorben war. Sein Cousin deutete an, dass er Opfer eines tragischen Autounfalls geworden sei – dies ist nun bestätigt. Wie US-Magazine berichtet, war laut den Behörden ein Nissan Rogue SUV fast sechs Meter in die Tiefe gestürzt, wobei Malik tödliche Verletzungen erlitt. Die Polizei bestätigte zudem, dass Alkohol bei dem Unfall eine Rolle gespielt habe.

Seine ehemalige Bruderschaft, die BWL-Fraternity Alpha Kappa Psi, brachte schon vergangene Woche ihre Trauer und ihren Respekt für Malik in bewegenden Worten zum Ausdruck. "Er war ein Licht für alle, immer voller Freude und Wärme", schrieben sie auf Instagram. Parallel dazu veröffentlichte auch seine Familie eine liebevolle Erklärung, in der sie Malik nicht nur als kreativen Kopf im Internet, sondern vor allem als geliebten Sohn, Bruder und Freund bezeichneten. Zudem baten die Angehörigen um Privatsphäre, um diese schwierige Phase innerhalb der Familie zu durchstehen.

Bekannt wurde Malik durch seine Aktivität auf Plattformen wie TikTok und YouTube, wo er sich durch originelle und kreative Inhalte schnell eine treue Fangemeinde aufbaute. Auf seinem Kanal "Unpopular Party" hatte er fast 100.000 Follower. Sein Tod hinterlässt dementsprechend nicht nur unter seinen Bekannten und in seiner Familie eine Lücke, sondern auch in den sozialen Medien, wo sein Talent und sein Lächeln von Fans weltweit vermisst werden.

Malik Taylor, YouTube-Star

Malik Taylor im April 2025

Malik Taylor, TikToker

