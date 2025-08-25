Darum gab Jennifer Garner ihrer Tochter den Namen Violet

Jennifer Garner (53) hat endlich das Geheimnis gelüftet, warum sie ihre älteste Tochter Violet (19) genannt hat. In einem Interview mit Hello! verriet die Schauspielerin, dass der Name viel mehr als nur ihre Lieblingsfarbe bedeutet. Der Name ist eine Hommage an ihre eigene Großmutter Violet, die einen prägenden Einfluss auf Jennifers Leben hatte und mit ihrer Stärke und ihren unerschütterlichen Familienwerten beeindruckte. "Meine Großmutter Violet war eine unglaubliche Frau und hat unsere Familie geprägt", teilte Jennifer mit. Diese besondere Verbindung wollte sie mit der Namenswahl bewahren.

Jennifer schilderte, dass sie in einer Familie aufwuchs, die eng mit der Landwirtschaft verbunden war. Ihre Großmutter Violet lebte auf einer kleinen Farm in Oklahoma und war bekannt für ihre starke Persönlichkeit und ihren Erfindungsreichtum. Besonders eindringlich erzählte die Schauspielerin von den Sommern, in denen ihre Großmutter mit einer Handkurbel frisches Eis herstellte und die ganze Familie draußen auf Decken saß, um gemeinsam das selbstgemachte Eis zu genießen. Aber auch Großmutter Violets pragmatischer Umgang mit schwierigen Situationen, wie dem Plündern der Hühner durch einen Fuchs, beeindruckte Jennifer nachhaltig.

Heute ist Jennifers Tochter Violet längst kein Kind mehr, sondern hat ihren Schulabschluss gefeiert. Für die Ex-Frau von Ben Affleck (53) war das ein emotionaler Moment, den sie mit Tränen der Rührung in den sozialen Medien teilte. Dabei wurde erneut offensichtlich, wie sehr sie mit ihrer Tochter verbunden ist. Die Namenswahl erscheint in diesem Kontext umso bedeutsamer: Sie ist eine greifbare Verbindung zwischen den Generationen und eine Fortführung der Werte und Erinnerungen, die Jennifer von ihrer Großmutter geprägt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Violet Affleck und Jennifer Garner im Weißen Haus, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars, Februar 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und ihre Tochter Violet im Jahr 2022.