Kino-Date mit Kanye: Bianca Censori zeigt gewagten Look

Bianca Censori (30) und Kanye West (48) zogen bei einem gemeinsamen Kinoabend in Los Angeles alle Blicke auf sich. Vergangene Woche besuchte das Paar zunächst ein Denny's-Restaurant im Stadtteil Westwood, bevor es sich in einem nahegelegenen Kino einen Film ansah. Dabei war es vor allem Biancas Outfit, das die Aufmerksamkeit auf sich zog: Die Designerin trägt auf Fotos von Page Six ein tief ausgeschnittenes, hellblaues Tanktop und schwarze "Booty Shorts", welche kaum Raum für Fantasie lassen. Sie kombinierte ihr gewagtes Ensemble mit eleganten, beigefarbenen Kitten Heels. Kanye dagegen setzte auf einen lockeren Look aus schwarzer Jacke und passender Jogginghose.

Die mutige Kleiderwahl von Bianca überrascht ihre Fans längst nicht mehr. Die Ehefrau des Rappers präsentiert sich immer wieder in Outfits, die als provokant oder experimentell beschrieben werden. Ihre Vorliebe für auffällige Looks zeigt sie nicht nur auf gemeinsamen Ausflügen mit Kanye, sondern auch auf Social-Media-Plattformen und bei öffentlichen Veranstaltungen. Zuletzt postete sie Bilder in einem silbernen Body als Teil eines kunstvollen Shootings. Dabei hat Bianca offensichtlich keine Angst davor, Moderegeln zu brechen und neue Akzente zu setzen. Ihre Looks sorgen zuverlässig für Diskussionen – sei es durch transparente Stoffe, Leder-Designs oder ungewöhnliche Accessoires.

Spannend ist, dass Kanye Berichten zufolge einen großen Einfluss auf die Outfits seiner Ehefrau hat. Der Rapper soll laut Insidern besessen davon sein, Bianca in freizügigen Kreationen zu präsentieren. Um das zu erreichen, greift er sogar zu ungewöhnlichen Mitteln. Wie eine interne Quelle einst gegenüber US Sun verriet, zahlt der Musiker Bianca regelmäßig hohe Geldsummen, um bestimmte Styles umzusetzen. Die ehemalige Designerin habe durch ihre Outfits deshalb bereits Millionen eingenommen.

ActionPress Bianca Censori, Designerin

ShotbyJuliann / BACKGRID Bianca Censori und Kanye West, 2024

Frazer Harrison/Getty Images Collage: Kanye West und Bianca Censori

