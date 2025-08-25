So hart trainierte Theo Trebs für Netflix-Hit "Fall For Me"

Theo Trebs (30) hat sich für seinen neuen Netflix-Film "Fall For Me" so richtig ins Zeug gelegt. Im Interview mit Promiflash plaudert der Schauspieler aus, wie hart er an sich gearbeitet hat, um die Rolle eines unwiderstehlichen Verführers zu verkörpern. "Im Casting war die Ansage: 'Wir wollen einen bestimmten Look'", erklärt Theo und fügt hinzu, dass es Diskussionen darüber gab, ob ein Verführer zwingend durch gutes Aussehen überzeugen muss. Dennoch entschied man sich für das klassische Schönheitsideal – inklusive intensiver Vorbereitungen.

Um die körperlichen Anforderungen der Rolle zu erfüllen, engagierte der 30-Jährige einen Personal Trainer. Kevin Jendrass arbeitete drei Monate mit Theo zusammen und half ihm, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. "Ich mache zwar auch so Sport, aber für diese Rolle natürlich mehr", erklärt Theo im Gespräch mit Promiflash. Doch die Bräune stellte eine unerwartete Herausforderung dar. Während er parallel an einem anderen Film in Polen arbeitete und keine Sonne tanken konnte, wurde mit Make-up nachgeholfen. "Es wurde mit Make-up ein bisschen nachgebräunt", erzählt er lachend.

Abseits des Filmsets scheint Theo sich wohl in seiner Haut zu fühlen und genießt die Aufmerksamkeit, die mit der neuen Rolle auf ihn zukommt. Der Schauspieler, der schon als Kind vor der Kamera stand, meistert seit Jahren erfolgreich den Balanceakt zwischen aufwendigen Dreharbeiten und persönlichem Alltag. Fans konnten ihn bereits in verschiedensten Produktionen erleben – mal ernster, mal verspielter. Mit "Fall For Me" zeigt er nun eine neue, besonders verführerische Seite, die sicherlich für Gesprächsstoff sorgen wird.

Julia Terjung / Netflix Theo Trebs, Schauspieler

Julia Terjung / Netflix Svenja Jung und Theo Trebs in "Fall For Me"

Julia Terjung / Netflix Svenja Jung und Theo Trebs, "Fall For Me"-Stars

