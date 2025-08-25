Neues Abenteuer: Alina Merkau und ihre Familie wandern aus

Alina Merkau (39), die seit über einem Jahrzehnt ein festes Gesicht der Sat.1-Sendung "Frühstücksfernsehen" ist, hat große Pläne für die Zukunft. Zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern wagt die 39-Jährige den Schritt ins Ausland. In einem emotionalen Instagram-Video teilte die Moderatorin mit, dass die Familie ein Jahr auf der sonnigen Insel Ibiza verbringen wird. "Es ist ein riesiges Abenteuer", erklärte sie aufgeregt, während sie bereits im Flieger saß.

Fans des "Frühstücksfernsehens" können jedoch aufatmen, denn Alina bleibt der Sendung treu. "Natürlich bleibe ich beim Frühstücksfernsehen!", stellt sie in ihrem Post klar und betont: "Niemals würde ich das sein lassen." Details, wie sie ihre Arbeit von der Sonneninsel aus organisieren wird, will die Moderatorin später bekannt geben. Bereits vor zwei Jahren gönnte sich die Familie eine dreimonatige Auszeit in Südafrika – dieses Mal fällt der Ortswechsel jedoch weitaus länger aus und soll die nächsten zwölf Monate andauern.

Neben ihrer Karriere als Moderatorin hat sich Alina auch den Wunsch nach einer eigenen Familie erfüllt. 2018 gab sie ihrem langjährigen Partner das Jawort und krönte damit ihr privates Glück. Schon zwei Jahre zuvor wurde die gemeinsame Tochter geboren, die Alina zur stolzen Mama machte. 2020 folgte dann ihr Sohn, der das Familienglück perfekt machte. Seither steht für die Moderatorin neben dem Job vor allem das Leben mit ihren Kindern im Mittelpunkt. Im Netz gibt sie immer wieder kleine Einblicke – ob beim Spielen, Kuscheln oder im Urlaub.

Imago Alina Merkau, TV-Moderatorin

Instagram / alinamerkau Alina Merkau und ihre Tochter im Juni 2025

Instagram / alinamerkau Moderatorin Alina Merkau und ihr Mann