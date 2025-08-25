Trotz neuer Liebe: Ingo Peters schießt weiter gegen Annika

Reality-TV-Star Ingo (34) Peters steht aktuell vor einer existenziellen Krise. Nach der Trennung von seiner Partnerin Annika droht ihm nun auch der Verlust seiner Wohnung. Der Grund: Seit mehreren Monaten übernimmt das Jobcenter keine Mietzahlungen mehr, da angeblich Einnahmen aus Drehs oder Social Media nicht gemeldet wurden. Ingo macht dafür Annika verantwortlich: "Annika hat das immer mit dem Arbeitsamt gemacht und hat aber vergessen, unsere Einkünfte anzugeben", erklärte er wütend bei RTL. Seine Ex-Frau äußerte sich gegenüber dem Sender kurz angebunden zu dem Konflikt: "Es ist alles gesagt, es läuft alles über meine Anwältin."

Dabei war die Liebesgeschichte der beiden einst märchenhaft: Nach Ingos Teilnahme bei der TV-Show "Schwiegertochter gesucht" verliebte sich das Paar und gab sich 2022 das Ja-Wort. Doch die Beziehung endete im Mai dieses Jahres abrupt. Angeblich hatte Annika den TV-Star "belogen und betrogen" mit ihrem neuen Partner Daniel. Der Rosenkrieg nimmt inzwischen skurrile Züge an. Ingo drohte kürzlich, Annikas Hochzeitskleid am 1. September öffentlich zu verbrennen, sollte sie es bis dahin nicht abholen. "Sollte sie das nicht abholen, werde ich es bei einem wunderschönen großen Lagerfeuer verbrennen", sagte er gegenüber RTL.

Trotz der dramatischen Umstände und des Wohnungsverlusts gibt es Hoffnung für den Realitystar. Nach der gescheiterten Ehe ist er erneut verliebt – in eine Frau namens Steffi, die allerdings nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte. Dank seiner neuen Flamme könnte Ingo der Obdachlosigkeit entgehen: Er soll nämlich demnächst mit seinen zwei Katzen zu ihr ziehen. Beim Thema Haushaltsführung gewährt ihm Steffi auch mehr Freiheiten als seine Ex. "Bei ihr darf ich sogar alleine meine Unterhosen abhängen. Annika meinte immer, ich könnte sie so schlecht falten", schwärmte er glücklich.

Imago Annika und Ingo, 2022

Instagram / ingonator_official Ingo Peters, Mai 2025

Instagram / annikapeters90 Annika und Ingo in Düsseldorf

