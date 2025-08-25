Nach Hirnhautentzündung zurück: Lola Weippert gibt Update

Lola Weippert (29) hat sich nach einer dreiwöchigen Zwangspause bei ihren Fans zurückgemeldet. Die Moderatorin musste im Krankenhaus behandelt werden, da sie eine Hirnhautentzündung, auch Meningitis genannt, hatte. "Ich bin zurück nach 3 Wochen Zwangspause und danke euch, dass ihr an mich gedacht habt", schrieb Lola nun auf Instagram. Sie berichtete, dass diese Diagnose lebensbedrohlich sein könne und sie daher schnell handeln und Termine absagen musste. Die Infektion wurde glücklicherweise rechtzeitig erkannt und behandelt.

In dem Update zeigte sich Lola sichtlich erleichtert und betonte, wie dankbar sie sei, wieder gesund zu sein. "Ohne unsere Gesundheit ist alles nichts", betonte die 29-Jährige. Zudem richtete sie emotionale Worte an ihre Fans, die sie in den vergangenen Wochen mit Nachrichten unterstützt hatten und ihr Trost gaben. Dank ihrer wiedergewonnenen Kraft möchte Lola jetzt wieder für ihre Community da sein: "Ab morgen sehen und hören wir uns wieder." Ihren Ärzten und dem Krankenhauspersonal sprach sie ebenfalls großen Dank aus.

Erste Nachrichten über Lolas Gesundheitszustand hatten ihre Unterstützer vor einigen Wochen in Alarmbereitschaft versetzt. Damals teilte die ehemalige Radiomoderatorin Bilder aus dem Krankenhaus und verriet, dass sie eine 20 cm lange Spritze in die Wirbelsäule bekam. Dass nun alles gut ausgegangen sei, dürfte nicht nur Lola selbst, sondern auch ihre Fans beruhigen. Ihr offener und authentischer Umgang mit einer solch ernsten Situation hat nicht zuletzt ihre Verbundenheit mit ihrer Community unterstrichen.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, August 2025

ActionPress / Galuschka,Horst Lola Weippert, Moderatorin

