James Norton bricht Schweigen über Gerüchte mit Lily Allen

James Norton (40) hat sich zu den Gerüchten über eine angebliche Romanze mit Lily Allen (40) geäußert. Die beiden wurden im Juni dieses Jahres beim Lido Festival im Victoria Park in London gesehen, wo sie Berichten zufolge backstage ein vertrautes Gespräch führten und sich nähergekommen sein sollen. Der Schauspieler, der erst kürzlich die Trennung von Imogen Poots (36) hinter sich hat, wies diese Spekulationen nun jedoch zurück. "Ich will ehrlich sein, aber über meine Beziehungen möchte ich überhaupt nicht sprechen", erklärte James in einem Interview mit dem Guardian. Er betonte zudem, dass selbst alltägliche Aufnahmen mit Freunden schnell fehlinterpretiert würden: "Es wird gleich zur nächsten Romanze gemacht! Seltsam, oder?"

Das Thema Beziehungen scheint für James besonders sensibel zu sein – vor allem im Hinblick auf den medialen Druck. Während er versucht, ein Gleichgewicht zwischen Authentizität und Privatsphäre zu wahren, sprach er darüber, wie unangenehm es sei, ständig im Blick der Öffentlichkeit zu stehen. "Ich bin ein Mann in London, der ab und zu Dates wahrnimmt und Leute trifft. Dabei sollte das eigentlich niemanden etwas angehen", erklärte der Schauspieler weiter. Berichte, denen zufolge James und Lily sich über die Dating-App Raya kennengelernt haben sollen, ließ er unkommentiert.

Währenddessen scheint sich Lily nach der Trennung von David Harbour (50) neu zu orientieren. Mit dem Schauspieler teilte sie ein Zuhause in New York, entschied sich nun jedoch für einen Neuanfang in ihrer Heimatstadt London. Derzeit richtet sie dort ihre neue Wohnung ein, die sich angeblich in Notting Hill befindet. "Ich hatte eine schwere Zeit, und das hat mir wirklich geholfen", erklärte Lily kürzlich über die Gestaltung ihres neuen Zuhauses. Auch wenn unklar bleibt, wie viel Wahrheit in den Gerüchten um James und Lily steckt, genießen beide offenbar die Chance, unabhängig voneinander neue Wege einzuschlagen.

Getty Images, Getty Images Lily Allen und James Norton

Getty Images James Norton, Schauspieler

Getty Images Lily Allen bei der "Planned Parenthood Gala" in New York