Komiker Reggie Carroll (52) nach Schießerei verstorben

Die Comedy-Welt trauert um Reggie Carroll, der im Alter von 52 Jahren bei einer Schießerei in Mississippi ums Leben kam. Wie die Polizei gegenüber TMZ bestätigt, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch in der Stadt Southaven. Dort fanden die Beamten den Komiker mit mehreren Schusswunden vor. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Behandlung im Krankenhaus erlag der Comedian seinen Verletzungen. Ein Verdächtiger wurde laut Medienberichten festgenommen und des Mordes angeklagt.

Reggie war eine bekannte Größe in der Comedy-Szene und stand auch regelmäßig mit der Oscar-Preisträgerin Mo'Nique auf der Bühne. In einem emotionalen Instagram-Post bezeichnete sie ihn als ihren "Bruder in der Comedy" und erinnerte sich an die gemeinsamen Tage auf Tournee: "Unsere gemeinsame Zeit war immer großartig. Ich habe keine traurigen Tränen, sondern bin dankbar für all die schönen Momente." Auch die Comedy-Community in Baltimore, Reggies Heimatstadt, zeigte sich tief betroffen. Ein bekanntes Comedy-Studio würdigte ihn als einen der "Urväter der Comedy".

Neben seiner Arbeit als Stand-up-Komiker hinterlässt Reggie auch Spuren in der Welt des Fernsehens. Sein Talent brachte ihn unter anderem auf die Bühne des berühmten Apollotheaters in Harlem, wo er in einer Folge von "Showtime at the Apollo" auftrat. Außerdem war er in der Serie "The Parkers" zu sehen, einem Spin-off der beliebten Comedy-Show "Moesha". Zuletzt wirkte er in einem Stand-up-Special mit und spielte 2022 in dem TV-Film "Rent & Go".

Instagram / comedianreggiecarroll Reggie Carroll im Juni 2025

Instagram / comedianreggiecarroll Reggie Carroll, Komiker

Instagram / comedianreggiecarroll Reggie Carroll, Comedian

