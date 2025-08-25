Nach Laila-Aus: Ist Mick Schumacher wieder in festen Händen?

Frühlingsgefühle mitten im Spätsommer für Mick Schumacher (26)? Der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher (56) wurde jüngst in Port d'Andratx auf der Ferieninsel Mallorca gesichtet – und war dabei nicht allein. Eine junge, brünette Dame begleitete ihn, als er auf das Motorboot der Familie stieg. Die unbekannte Begleiterin, deren Name angeblich Alyssia Piccioni lautet, soll schon seit einigen Wochen eng an seiner Seite sein und, wie Bild berichtet, sogar bereits Mutter Corinna Schumacher (56) vorgestellt worden sein.

Die junge Frau wurde offenbar schon zuvor an Micks Seite gesehen. Bereits Anfang August begleitete sie ihn zu einem Triathlon in der Schweiz, bei dem Mick erstmals startete. Besonders pikant: Bis vor einigen Monaten war er noch mit dem dänischen Model Laila Hasanovic liiert, mit der er sich auch auf roten Teppichen präsentierte. Die Beziehung zu Laila, die etwa zwei Jahre dauerte, endete im Frühjahr dieses Jahres. Daraufhin tauchten die beiden auf einer Dating-Plattform auf, was die Trennung bestätigte. Nun scheint Mick bei Alyssia sein neues Liebesglück gefunden zu haben.

Die Familie Schumacher verbringt traditionell viel Zeit in ihrem Anwesen auf Mallorca, das in den Bergen oberhalb von Port d'Andratx liegt. Dort heiratete Micks Schwester Gina (28) im letzten Jahr – nun sieht es so aus, als ob auch Mick die Sonneninsel nicht nur für Erholung, sondern auch für romantische Stunden nutzt. Die letzten Monate waren für ihn eine Achterbahnfahrt, doch Micks fröhliche Ausstrahlung lässt vermuten, dass die schweren Zeiten hinter ihm liegen. Ob er mit Alyssia ein neues Kapitel beginnen wird, bleibt spannend – sein Management hält sich jedenfalls bedeckt: "Kein Kommentar".

Getty Images Mich Schumacher, März 2025

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher und Laila Hasanovic

Instagram / gina_schumacher Mick Schumacher, Gina Schumacher und Michael Schumacher